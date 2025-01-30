Van'da İşsizlik Sorunu ve Göç

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van'da işsizlik oranının genel işsizlik oranının 3 katı olduğunu belirterek, "Bu sebeple Van göç veriyor." dedi.

Sayyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'ın sorunlarını anlattı. Van'da sorunlara çözüm üretilmediğini savunan Sayyiğit, "Yıllardır Van'a sözler verip yerine getirmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.

Van'da iktidar eliyle çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ifade eden Sayyiğit, "Van'da işsizlik genel işsizlik oranının 3 katı. Bu sebeple Van göç veriyor. 2020'de 1 milyon 149 bin olan Van'ın nüfusu, 1 milyon 127 bine düşmüş durumda. Gençler nerede, nereye gidiyor? Gençler doğdukları Van'da geçinemiyor. Başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Şehrin yol sorunları da olduğunu kaydeden Sayyiğit, Van- Şırnak yolunun biran önce tamamlanmasını istedi.

Sayyiğit, Van'da çığ riski olduğuna dikkati çekerek, bazı noktalara kar tünellerinin yapılması gerektiğini söyledi.