AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı 2023'e emin adımlarla yürümeye devam ediyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı öncülüğündeki tüm kademeler, 2023 hedefleri için mahalle mahalle gezmeye devam ediyor.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf, aile, mahalle ve hane demeden ziyaretlerini sürdüren Başkan Sabırlı, AK Parti'nin hedeflerini anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor. Hedefi büyük olanın yükünün de ağır olduğunu söyleyen Başkan Sabırlı, "AK Parti teşkilatımızın tüm kademeleri olarak 2023 seçimleri için sahadayız. Bütün mahalle ve mezralarımızı tek tek ziyaret ettik. 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam eden ve AK davayı anlatan değerli ekibine sonsuz teşekkür ederim. Bizim hedefimiz 2023 seçimlerini rekor oyla Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmektir. 2023 hedeflerine giden yolda durmak yok, yola devam diyoruz. İnşallah ilçemiz rekor bir destek sunacaktır. Ben ilgi ve alakalarından dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sabırlı, ziyaret ettikleri mahalle ve mezralarda yerinde tespit ettikleri eksikleri de ilgili birimlere ileterek çözüm odaklı çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. - VAN