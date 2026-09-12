Van OSB Başkanı Aslan, 12 Eylül darbesini lanetledi - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Aslan, 12 Eylül darbesini lanetledi

Van OSB Başkanı Aslan, 12 Eylül darbesini lanetledi
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Aslan, darbe ve cunta girişimlerini lanetleyerek demokrasiye yönelik her türlü eyleme karşı olduklarını belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "12 Eylül 1980'de yaşanan darbe bu toprakların sahiplerine, memleketin maliklerine karşı yapılmış bir askeri cuntanın operasyonudur. Halka rağmen güya halk adına yapılmış dikta hareketidir. Demokrasimize, hukukumuza yapılmış haince bir suikasttır. 40 yıl önce bugün bu ülkenin yaşadığı askeri darbenin toplumsal bünyemizde oluşturduğu sarsıntıyı hala atlatabilmiş değildir. 12 Eylül, daha önceki darbeler gibi belli siyasal bir gruba dayanmayan, tüm siyasal gruplara derecesi değişmekle birlikte zulmeden, herkese eski Türkiye rejiminin gerçek sahibinin generaller olduğunu gösteren bir darbeydi. Halkı yok sayan, millet iradesine yapılmış derdest bir harekettir. Ülkemizi yıllarca ekonomide, hukukta, demokraside ve özgürlüklerde geri götürmüştür. Oluşturduğu sosyal tahribat hala onarılmamıştır. Tüm toplum kesimlerine karşı çok acımasızca işkence ve zulüm reva görülmüştür. 'İdam etmeyeceğiz de besleyecek miyiz' anlayışı ile insanımızı dar ağaçlarında sallandırmışlardır. 12 Eylül öncesi bir darbe ortamının özel harp ve kontrgerilla yöntemleriyle oluşturduğu, yani önce yangın çıkarılıp sonra kahraman itfaiyeci rolü oynandığı açık. Halkın yaşamış olduğu bu travma, yıllarca sosyal ve etnik dokuyu zedeler sonuçlar doğurmuştur. 12 Eylül 1980 sonrası yaşanan ülkeye ve halka büyük maliyetleri olan 28 Şubat Post Modern Darbe ve 15 Temmuz 2016 yaşanan askeri ve sivil darbe girişimleri de onun menfi sonuçlarıdır. Bu darbe, cunta ve tüm kalkışmalar dış güçler ve onların ülke içindeki türev ve uzantıları tarafından organize edilmiştir. Ama artık bu millet bu tür hukuksuz ve zorba girişimlere asla müsade etmeyeceğini göstermiştir. Ülkenin geleceğine, milletin birliğine ve vatanın bölünmezliğine yönelik her türlü eylem ve girişim sonuçsuz kalacaktır. Hiç bir gücün bu topraklar üzerinde hesap yapma fırsatı olmayacaktır. Aziz milletin sağduyulu ve vefakar evlatları her türlü hain girişime müsade etmeyecekler. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz'da vermiştir. Artık darbeler ve cuntalar dönemi kapanmıştır. Demokrasimize ve milli irademize yönelik her türlü eylemi lanetliyorum. Ülkemizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimiz için hayatlarını ortaya koyan herkesi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Van OSB Başkanı Aslan, 12 Eylül darbesini lanetledi - Son Dakika

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