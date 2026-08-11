Van OSB'den Terörsüz Türkiye Kanununa Tam Destek - Son Dakika
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Van OSB'den Terörsüz Türkiye Kanununa Tam Destek

Van OSB\'den Terörsüz Türkiye Kanununa Tam Destek
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Van OSB Başkanı Memet Aslan, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma Kanunu'nu destekledi. Kanunun birlik ve beraberliği güçlendireceğini, bölgede yatırım ve istihdamı artıracağını, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Van iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla yasalaşan kanun teklifini değerlendiren Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, tarihi düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzur ortamını güçlendirecek bu adımın bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Memet Aslan, alınan kararın iş dünyası olarak kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür eden Memet Aslan, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek, kardeşliğimizi pekiştirecek ve ülkemizin geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa edecek bu tarihi düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Van iş dünyası ve sanayicileri olarak 'Terörsüz Türkiye' hedefini ve bu hedef doğrultusunda atılan adımları destekliyoruz" dedi.

"Yatırımın olduğu yerde istihdam, istihdamın olduğu yerde refah vardır"

Sürecin Türkiye'nin tamamı açısından büyük önem taşıdığını belirten Aslan, özellikle yıllardır terörle anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin artık üretim, yatırım, turizm ve istihdamla gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik kalkınmanın temel şartlarından birinin güven ve istikrar olduğuna dikkat çeken Aslan, huzurun kalıcı hale gelmesiyle birlikte bölgeye yönelik yatırım iştahının daha da artacağına inandığını söyledi. Aslan, "Sanayici yatırım yaparken geleceği görmek ister. Yatırımın olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde istihdam, istihdamın olduğu yerde refah vardır. Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması, yatırımcıların bölgeye bakışını değiştirecek ve ekonomik potansiyelimizin çok daha güçlü şekilde ortaya çıkmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kazanan huzur, kardeşlik, Van ve Türkiye olacaktır"

Van OSB Başkanı Memet Aslan, sürecin hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz artık enerjimizi üretime, yatırıma, ihracata, istihdama, turizme ve gençlerimizin geleceğine harcamak istiyoruz. Terörsüz Türkiye ile birlikte Van'ın ve bölgenin ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Kazanan huzur olacak, kazanan kardeşlik olacak, kazanan Van ve Türkiye olacaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Van OSB'den Terörsüz Türkiye Kanununa Tam Destek - Son Dakika

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