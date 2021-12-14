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Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır" - Son Dakika

Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır"

14.12.2021 23:12
Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır"

Van'da hizmet veren Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandaşoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu, asgari ücretin tüm vergilerden...

Van'da hizmet veren Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandaşoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu, asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla olur" dedi.

2021 yılının genel anlamda tüm sektörler için kötü bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, özellikle korona virüs pandemisinin tüm dünyada olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Pandeminin dünya ekonomisini alt üst ettiğini dile getiren Kandaşoğlu, "Pandemi, turizm başta olmak üzere bütün sektörleri zor durumda bıraktı. Bu sadece bizim ülkeye has olan bir şey değildi. Ama yine de ülkemiz pandemi sürecinde yaptığı yerinde ve başarılı çalışmalar neticesinde süreci başarılı bir şekilde sürdürüyor. Sağlık alanında kendini dünyanın patronu zannedenlere baktığımızda, bunlara göre biz çok başarılı bir şekilde sınavı geçtik. Tabii burada, sağlık çalışanlarımızın yanında halkımız da destek verdi" dedi.

Türkiye'yi korona virüsten çok kur artışının etkilediğini vurgulayan Kandaşoğlu, "Bizi en fazla etkileyen, ülkemizi zor durumda bırakan bu kur artışıdır. Bu kur atışı, ülkemizin bütün ticaretini etkiliyor. Çünkü ülkemizde petrolümüz, doğal gazımız yok. Bu da ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 50'sini götürüyor. Petrol ve gaz kur bazında olunca, haliyle bu tür sıkıntılar oluyor. Çünkü her şey petrole bağlı. Çünkü aldığımız her şeyin bir nakliyat kısmı var. Dolayısıyla günde üç kez petrole zam yapılınca, bir fiyat istikrarı sağlamak da zor oluyor" ifadelerini kullandı.

"1 TL zam geliyor, adam 5 TL zam yapıyor. Kendi kafasına göre herkes zam yapmaya başladı"

Şu anda 7'den 70'e herkesin tek konuştuğu şeyin yapılan zamlar olduğunun altını çizen Kandaşoğlu, "Piyasada ciddi bir şekilde bir dengesizlik var. Her şey dolara bağlanmış. Eskiden düşünce vardı, duruş vardı, dürüstlük vardı. Zam neyi gerektiriyorsa, o yapılırdı ama şimdi ise 1 TL zam geliyor, adam 5 TL zam yapıyor. Kendi kafasına göre herkes zam yapmaya başladı. Bu gidişat sıkıntılıdır. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Bu tür durumlarda, siyasi partilerin birbirini eleştirmeyi bırakması lazım. Kürsüde hakaret etme zamanı değil. Böyle zamanlarda bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ciddi bir komisyon kurmaları lazım. Kafa kafaya verilip ülkemizin bu ekonomi sıkıntıdan kurtarılması lazım. Yine bu tür zamanlarda STK'ların sürece katkı sunması lazım" diye konuştu.

Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek yolunun asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla gerçekleşebileceğinin altını çizen Kandaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret 4 bin TL olsun veya 4 bin 500 TL olsun ama vergi dışı kalması lazım. Asgari ücret vergi dışı kalırsa hem tüccar, esnaf rahat edecek hem de asgari ücretle çalışan işçiler rahat edecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasi partiler tek yumruk olacak ve asgari ücret bu ülkede vergi dışı kalacak. Bu yapıldığı taktirde herkes de asgari ücret almış olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz şu anda marketlerde, mağazalarda günlük 50-60 TL alıp evlerine gidiyorlar. Sigorta yok, kayıt yok. Bunun önüne geçebilmek adına devamlı olmasa bile bu süreçte kesinlikle asgari ücretin vergi dışı kalması lazım. Bu şekilde tarımda, hayvancılıkta, turizmde ciddi bir hareketlilik olacak ve işsizlik hemen hemen ortadan kalkacak. Onun için 2022'ye girmeden bu atağı yapmamız lazım. Aksi taktirde net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu yapılmazsa bütün sektörlerin hemen hemen yüzde 50'si iş yerini kapatmak zorunda kalacak." - VAN

Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır
Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır

Zahir Kandaşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: 'Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vanlı iş adamı Kandaşoğlu: "Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözümü asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıdır" - Son Dakika
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