Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Denizli'de "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'de serbest dolaşımda olan ABD dolarının ekonomiye zarar verdiğini savunarak, "Biz 'Türk çarşılarının kralı, sultanı Türk Lirası'dır' diyeceğiz. Haraç sistemine son vereceğiz." dedi.

Perinçek, Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda, döviz serbestisinin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin bulunduğunu iddia etti.

Son günlerde döviz kurlarındaki hareketliliğe dikkati çeken Perinçek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ne kadar dolar varsa biz ABD'ye o kadar yardım ediyoruz. Çünkü ABD, maliyeti 1 kuruş olan beyaz kağıdı alıyor üstüne 100 dolar diye yazıyor sonra sen o 100 dolar karşılığında bilmem kaç kilo pamuk veriyorsun. Sana bir kağıt parçası veriyor üstünde dolar yazıyor, sen ona demir, çinko gibi hammaddeler veriyorsun. ABD bir haraç sistemi kurmuş ve buna boyun eğiyorsun. Turgut Özal'ın getirdiği 1980 politikaları, doları serbestleyerek haracı serbestledi. ABD'nin bizi haraca kesmesine serbestlik getirdin. Türk Lirası'nı ne yapıyorsun, çarşılarından kovuyorsun. Biz 'Türk çarşılarının kralı, sultanı Türk Lirası'dır' diyeceğiz. Haraç sistemine son vereceğiz."

Türkiye'nin ürettiklerinin en az yüzde 25'i ile tasarruf yapması gerektiğini anlatan Perinçek, bu tasarruflarla yatırım yapılması gerektiğini, vatandaşın tasarruflarını yanında kamunun tasarruf etmesinin de büyük önem taşıdığını aktardı.