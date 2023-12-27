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Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti - Son Dakika
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Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili ''NATO'yu Türk milletine soralım. NATO için halk oylaması talep ediyoruz. Buradan Meclis'teki bütün NATO'cu partilere meydan okuyoruz. NATO'yu Mehmetçiklerin analarına, babalarına, kardeşlerine, komşularına silah arkadaşlarına soralım.'' ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, Türkiye\'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
27.12.2023 - 20:47,  Güncelleme: 20:51
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldı. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Perinçek, "NATO'yu Türk milletine soralım. NATO için halk oylaması talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO'YA 'EVET' DİYENLER NATO'NUN ENKAZI ALTINDA KALACAKLAR"

Doğu Perinçek açıklamalarında adeta ateş püskürdü. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Perinçek, "NATO'daki efendilerin de söylediği gibi NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Siz NATO'nun cenazesine bile katılamayacaksınız çünkü notunun enkazı altında kalacaksınız." dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti

"NATO'YA EVET DEMEK, MEHMETÇİK'İ ŞEHİT ETMEKTİR"

NATO görüşmelerini şehit cenazeleri ile bağdaştırıp atıfta bulunan Perinçek, "Atlantik beyleri NATO'ya evet diyor, aynı Atlantikçiler şehit cenazelerinde boy gösteriyor. Halk artık bu ikiyüzlülükten nefret ediyor." ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN!"

Meclis'teki partilere de göndermede bulunan Perinçek, "Buradan Meclis'teki bütün NATO'cu partilere meydan okuyoruz. NATO'yu Mehmetçiklerin analarına, babalarına, kardeşlerine, komşularına silah arkadaşlarına soralım." dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti

NE OLMUŞTU?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi önceki gün Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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