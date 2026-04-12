Vekil Tatar: "Türkiye\'ye uzanan kirli diller susacak"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı kritik süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Netenyahu'ya tepki gösterdi.

Milletvekili Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerin "suçluluk psikolojisinin dışa vurumu" olduğunu belirterek, İsrail yönetimini hedef aldı. Tatar açıklamasında, Türkiye üzerinde kirli algı operasyonları yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kürtler üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara açıkça ifade ediyoruz: Bu topraklarda Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla bir ve beraberiz. Hiç kimse bizi ayrıştırarak kendi karanlık hesaplarına malzeme edemez" dedi.

"Kirli planları görüyoruz"

Türkiye'ye yönelik ithamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tatar, "Kendi sicilini örtmek adına Türkiye'ye iftira atanlar şunu iyi bilsin: Kapalı kapılar ardında kurduğunuz kirli planları ve bölgemize yönelik sinsi hesaplarınızı görüyoruz" diye konuştu.

Tatar, Türkiye'nin güçlü duruşuna dikkat çekerek, "Türkiye tehditlere boyun eğmez. Bu millet, kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin küresel rolüne vurgu yapan Tatar, "Türkiye; mazlumun umudu, zalimin karşısında dimdik duran bir devlettir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:36:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.