Veli Ağbaba'dan Yeşilyurt'ta Taziye Evi Projesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Veli Ağbaba'dan Yeşilyurt'ta Taziye Evi Projesine Destek

Veli Ağbaba\'dan Yeşilyurt\'ta Taziye Evi Projesine Destek

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt'ta yapılacak en az dört taziye evi projesine destek vereceğini açıkladı. Başkan Geçit, projeyi hayırseverlerle birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

10.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt'ta en az dört taziye evi yapımıyla Yeşilyurt Belediyesi'nin projesine destek vereceğini açıklayarak Başkan İlhan Geçit'e teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı makamında kabul etti. Başkan Geçit, Yeşilyurt İlçesinde hayata geçirilecek olan 'Taziye Evi' projesine destek verecek olan Milletvekili Ağbaba'ya teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve parti yöneticileriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i makamında ziyaret ederek, yeni dönem yatırımları ile geleceğe dönük projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Geçit'in hizmet enerjisinin yüksek olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ağbaba, ilçedeki çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Toplantının ardından Başkan Geçit'in Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde hayata geçirilmeyi planlandığı 'Taziye Evi' projesine Milletvekili Ağbaba'da en az 4 adet taziye evinin yapımı ile destek vereceğini açıkladı.

"Sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız"

Projeyi Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerine hayırseverlerinde destekleriyle kazandıracaklarını ifade eden Başkan Geçit, "Yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin misafirlerini temiz, düzenli ve güzel ortamlarda ağırlamaları için ilçemizde taziye evleri projesini hayata geçirmeyi ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin de destekleriyle farklı bölgelere taziye evleri kazandırarak bu soruna kökten çözüm getireceğiz. Milletvekilimiz Veli Ağbaba da bu konuda öncü oldu. El birliğiyle, dayanışma içerisinde hareket ederek ilçemizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturacağız ve yaşam seviyesini yükselteceğiz" dedi.

"İş adamları ve hayırseverlere sesleniyorum"

'Taziye Evi' projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımlar arasında yer aldığının altını çizen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Birçok şehirde taziye evi geleneği olmasına rağmen bizde bu durum biraz zayıf. Yakın zamanda Başkanımız İlhan Geçit annesini, ben de babamı kaybettim. Cenazeye gelenler 'Taziye evi neden yok?' diye sordular, biz de 'yapalım' dedik. Belediye Başkanımız yer tahsisi yapacak, biz de babamızın hayrına taziye evleri yapacağız. Güzel bir proje hazırlandı, şehrimize ve yapılacak mahalleye yakışacak güzel bir taziye evi yapacağız. İşadamlarımıza ve hayırseverlere de çağrım, herkes kendi mahallesine veya tahsis edilecek bir alana taziye evi yapsın. Her şeyi belediyeden beklememek lazım, taşın altına eli koymak gerekiyor. Yapacağımız taziye evimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında Yeşilyurt ilçesine kazandırılacak olan Taziye Evi'nin protokolü imzalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Milletvekili, Veli Ağbaba, Yeşilyurt, Politika, malatya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Veli Ağbaba'dan Yeşilyurt'ta Taziye Evi Projesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:00:46. #7.13#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba'dan Yeşilyurt'ta Taziye Evi Projesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.