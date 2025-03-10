Veli Ağbaba\'dan Yeşilyurt\'ta Taziye Evi Projesine Destek

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt'ta en az dört taziye evi yapımıyla Yeşilyurt Belediyesi'nin projesine destek vereceğini açıklayarak Başkan İlhan Geçit'e teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı makamında kabul etti. Başkan Geçit, Yeşilyurt İlçesinde hayata geçirilecek olan 'Taziye Evi' projesine destek verecek olan Milletvekili Ağbaba'ya teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve parti yöneticileriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i makamında ziyaret ederek, yeni dönem yatırımları ile geleceğe dönük projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Geçit'in hizmet enerjisinin yüksek olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ağbaba, ilçedeki çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Toplantının ardından Başkan Geçit'in Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde hayata geçirilmeyi planlandığı 'Taziye Evi' projesine Milletvekili Ağbaba'da en az 4 adet taziye evinin yapımı ile destek vereceğini açıkladı.

"Sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız"

Projeyi Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerine hayırseverlerinde destekleriyle kazandıracaklarını ifade eden Başkan Geçit, "Yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin misafirlerini temiz, düzenli ve güzel ortamlarda ağırlamaları için ilçemizde taziye evleri projesini hayata geçirmeyi ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin de destekleriyle farklı bölgelere taziye evleri kazandırarak bu soruna kökten çözüm getireceğiz. Milletvekilimiz Veli Ağbaba da bu konuda öncü oldu. El birliğiyle, dayanışma içerisinde hareket ederek ilçemizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturacağız ve yaşam seviyesini yükselteceğiz" dedi.

"İş adamları ve hayırseverlere sesleniyorum"

'Taziye Evi' projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımlar arasında yer aldığının altını çizen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Birçok şehirde taziye evi geleneği olmasına rağmen bizde bu durum biraz zayıf. Yakın zamanda Başkanımız İlhan Geçit annesini, ben de babamı kaybettim. Cenazeye gelenler 'Taziye evi neden yok?' diye sordular, biz de 'yapalım' dedik. Belediye Başkanımız yer tahsisi yapacak, biz de babamızın hayrına taziye evleri yapacağız. Güzel bir proje hazırlandı, şehrimize ve yapılacak mahalleye yakışacak güzel bir taziye evi yapacağız. İşadamlarımıza ve hayırseverlere de çağrım, herkes kendi mahallesine veya tahsis edilecek bir alana taziye evi yapsın. Her şeyi belediyeden beklememek lazım, taşın altına eli koymak gerekiyor. Yapacağımız taziye evimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında Yeşilyurt ilçesine kazandırılacak olan Taziye Evi'nin protokolü imzalandı. - MALATYA