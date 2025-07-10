Von der Leyen, Güvensizlik Oylamasından Geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda aleyhindeki güvensizlik oylamasından geçti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aleyhinde Avrupa Parlamentosu'nda güvensizlik oylaması yapıldı. Von der Leyen, güvensizlik oylamasından geçerek koltuğunu korudu. Von der Leyen'e yönelik güvensizlik oylaması teklifi, 175 parlamenterin desteğini aldı ve üçte ikilik oy çoğunluğuna ulaşamadığı için reddedildi. Oylamada 360 parlamenter, Ursula von der Leyen liderliğindeki AB Komisyonu'nun lehinde, 18 parlamenter de çekimser oy kullandı.

Parlamentonun sağ kanadı tarafından desteklenen teklif gerekli desteğe ulaşmış olsaydı Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu'nun tüm üyelerinin görevden ayrılmaları gerekecekti.

Covid-19 aşılarındaki yolsuzluk şüphesi

AP'deki güvensizlik oylaması teklifi, Avrupa şüphecisi Rumen parlamenter Gheorghe Piperea öncülüğünde 72 parlamenterin imzasıyla sunulmuştu. AP mensuplarının desteğini alarak göreve geleli henüz bir 1 yıl dolmadan sunulan güvensizlik önergesi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2021'deki Covid-19 aşısı alımı sürecinde Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Albert Bourla ile mesajlaşması ve parlamentodan gelen taleplere rağmen mesajların içeriğini açıklamaya yanaşmaması nedeniyle sunulmuştu. Avrupa Komisyonu, 2021'de Avrupa Birliği adına milyarlarca euro değerinde aşı alımı sürecinde gerçekleşen bu mesaj trafiğinin AB'nin şeffaflık yasalarını ihlal etmediğini açıklamıştı.

Öte yandan AB Genel Mahkemesi, skandaldan 4 yıl sonra mayıs ayında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aleyhinde karar almış ve AB Komisyonu'nun hatalı olduğuna ve mesajların yayınlanması gerektiğine hükmetmişti.

"Pfizergate" skandalında kendini savunmuştu

AB Genel Mahkemesi'nin kararı sonrasında artan tepkiler ve sunulan güvensizlik önergesi sonrasında von der Leyen, pazartesi günü AP'de yaptığı konuşmada "Pfizergate" olarak anılan skandal konusunda kendisini savunmuştu. Von der Leyen, "Bizi krizden çıkaracak aşıları üreten şirketlerin üst düzey temsilcileriyle irtibat halinde olduğum bir sır değil. Aynı şekilde dünyanın en iyi epidemiyologları ve virologlarından da tavsiye aldım" demişti.

Von der Leyen, ayrıca konuşmasında aleyhindeki güvensizlik önergesinin arkasında Kremlin'in yer aldığını ileri sürmüş ve önergenin AB'nin düşmanları ve Rusya tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Macaristan Başbakanı Orban da Von der Leyen'in gitmesi için çağrıda bulunmuştu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aleyhindeki siyasi bloğa katılan liderler arasında Brüksel yönetimine yönelik sert eleştirileriyle bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer almıştı. Orban, dün sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla von der Leyen'in gitme zamanının geldiğini söylemişti.

Macaristan Başbakanı Orban'ın Siyasi Direktörü Balzs Orbn da aynı mesajla birlikte, "Onun liderliğinde AB, ekonomik açıdan kendi kendini sabotaja ve kurumların yetkilerini aşması ve jeopolitik vurdumduymazlığa sürüklendi. Sicili kendini açıkça ortaya koyuyor. Ukrayna'yı AB vatandaşlarının önüne koydu. Diplomasiyi değil, savaşı tırmandırmayı tercih etti. Hukukun üstünlüğünü siyasi bir silaha dönüştürdü. AB değerlerini abartılı liberalizmle eşitledi. Yeşil mutabakat, yüksek fiyatlar, çöken tarım, sanayisizleşme. Çiftçileri dışladı, sanayileri boşalttı, kıta genelinde enerji maliyetlerini artırdı. Egemenlik yerine göç kotasını savundu. Örtülü aşı anlaşmaları yaptı ve hatta, kocası biyoteknolojiden kazanç elde etti. AB'yi jeopolitik olarak yalnız bıraktı, Rusya'dan kopardı, Çin'le ticaret savaşına kilitledi ve hatta Washington'daki müttefikleriyle bile ters düştü. Bu liderlik değil, Avrupa'nın gerçek ihtiyaçlarından kopuk, ideolojik bir kontrol. Von der Leyen artık Avrupa'yı temsil etmiyor. Artık değişim zamanı. Artık gitme zamanı" ifadelerini kullanmıştı. - STRASBOURG