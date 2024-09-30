Vural'dan CHP'li Belediyelere Su Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Vural'dan CHP'li Belediyelere Su Tepkisi

AK Parti İlçe Başkanı Vural, sağanağın ardından su birikintileriyle ilgili CHP'li belediyeleri eleştirdi.

30.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, kentte etkili olan sağanağın ardından sokaklardaki yoğun su birikintileri nedeniyle CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerindeki sağanağın ardından yolların çöktüğünü ve tramvayların hareket edemediğini bildirdi.

Yollardaki su birikintileri nedeniyle çocukların karşıdan karşıya geçemediğini, araçların ilerleyemediğini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Bu manzara, Eskişehir'in altyapısının ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 25 yılı aşkın bir süredir CHP'nin yönetiminde bu şehirde, hep aynı çağdışı manzaraları görüyoruz. 'Mevsim normallerinin üzerinde yağış' bahanesiyle geçiştireceğiniz bu sorunlar, kalıcı çözümler üretilmediği sürece tekrarlanacak. Halk Lokantası'nda poz verenler, şimdi de sokaklara çıkıp Eskişehir'in çökmüş yollarında poz versin. Bu şehir bunu hak etmiyor. Eskişehir, beceriksiz ve plansız yönetim yüzünden her yağışta felakete sürükleniyor. Artık halkımız, lafta değil, icraatta çözüm üreten bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Bu şehri geleceğe taşımak, sağlam bir altyapıyla mümkün olacaktır. Eskişehir daha iyisini hak ediyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Politika, AK Parti, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Vural'dan CHP'li Belediyelere Su Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: Vural'dan CHP'li Belediyelere Su Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement