Vural'dan CHP'li Belediyelere Su Tepkisi

Politika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, kentte etkili olan sağanağın ardından sokaklardaki yoğun su birikintileri nedeniyle CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerindeki sağanağın ardından yolların çöktüğünü ve tramvayların hareket edemediğini bildirdi.

Yollardaki su birikintileri nedeniyle çocukların karşıdan karşıya geçemediğini, araçların ilerleyemediğini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Bu manzara, Eskişehir'in altyapısının ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 25 yılı aşkın bir süredir CHP'nin yönetiminde bu şehirde, hep aynı çağdışı manzaraları görüyoruz. 'Mevsim normallerinin üzerinde yağış' bahanesiyle geçiştireceğiniz bu sorunlar, kalıcı çözümler üretilmediği sürece tekrarlanacak. Halk Lokantası'nda poz verenler, şimdi de sokaklara çıkıp Eskişehir'in çökmüş yollarında poz versin. Bu şehir bunu hak etmiyor. Eskişehir, beceriksiz ve plansız yönetim yüzünden her yağışta felakete sürükleniyor. Artık halkımız, lafta değil, icraatta çözüm üreten bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Bu şehri geleceğe taşımak, sağlam bir altyapıyla mümkün olacaktır. Eskişehir daha iyisini hak ediyor."