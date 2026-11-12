Xi Jinping Pekin'de Tayvan'a yeniden birleşme çağrısı yaptı, tam birleşmeyi vurguladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Tayvan ile "yeniden birleşme" çağrısında bulunarak, "Tarihin akışı durdurulamaz. Vatanın tam birleşmesi mutlaka gerçekleştirilecektir" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda konuştu. Devlet Başkanı Xi, Tayvan sorununun çözülmesinin Çin Komünist Partisi'nin "sarsılmaz bir tarihi misyonu" olduğunu ifade etti. Xi, "Tarihin akışı durdurulamaz. Vatanın tam birleşmesi mutlaka gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. Xi, Çin'in "barışçıl birleşme ve 'tek ülke, iki sistem' politikasına" bağlı olduğunu, "tek Çin ilkesini", yani Çin'in Tayvan Boğazı'nın her iki tarafının da tek bir ülke olduğu görüşünü savunarak Tayvan ile görüşmeye istekli olduğunu söyledi. Xi, Tayvan'dakiler de dahil olmak üzere tüm Çinlilerin, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı "ayrılıkçı" güçlerine karşı birlikte mücadele etmek ve boğazlar arası ilişkilerin barışçıl bir şekilde gelişmesi için çaba göstermek üzere el ele vermeleri gerektiğini vurguladı.

Xi Tayvan ile birleşmek için güç kullanımından bahsetmezken, Çin ordusu adanın çevresinde günlük olarak faaliyet gösteriyor ve Pasifik'teki nüfuzunu daha da genişletiyor.

Tayvan ile Çin arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın "Çin'in bir parçası" olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Tayvan lideri Lai Ching-te ve iktidardaki Demokratik İlerici Parti, Tayvan'ın Çin'den ayrı bir kimliğe sahip olduğunu belirtiyor. Çin ise Lai'nin "ayrılıkçı" olduğunu belirterek kendisiyle görüşmeyi reddediyor. Tayvan lideri Lai, sadece Tayvan halkının kendi geleceğine karar verebileceğini ifade ediyor.