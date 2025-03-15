Yalçın: Bahçeli'nin Çağrısı Siyasi Proje Değil - Son Dakika
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Politika

Yalçın: Bahçeli'nin Çağrısı Siyasi Proje Değil

MHP'li Yalçın, Bahçeli'nin çağrısının uzun vadeli iktidar hesabı olmadığını vurguladı.

15.03.2025 15:48
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MHP'li Semih Yalçın, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir. Uzun vadeli bir iktidar hesabı veya seçim yatırımı da değildir. Bin yıllık kardeşlik hukukuna yaslanarak yeni bir siyasi ve diplomatik gelenek tesis etme çabasıdır. Bu geleneğin başlangıç noktası Terörsüz Türkiye'dir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Türk siyasi hayatında paradigma değişikliği ve Devlet Bahçeli'nin üstlendiği tarihi işlev hakkında açıklamalarda bulundu. Siyasetin, halka rağmen değil; halk için, halka göre ve halkla birlikte icra edilen bir meslek olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu temel politik düsturdan hareket edilerek tesis edilmiş olduğunu kaydetti.

Yeni Amerikan yönetiminin, küresel müesseselerin bütün çivilerini çıkardığını da söyleyen Yalçın, "İnsanlığın bugüne kadar biriktirdiği evrensel değer ve ilkeleri bir tarafa bırakan yeni ABD; hoyrat, kaba, tek taraflı kar esasına dayalı, keyfi bir politik anlayışla hareket etmeye başlamıştır. Bu yüzden yeryüzünde sükün ve barışın, uluslararası hukukun muhafazası adına kurulan bütün müesseseler, yıkımın eşiğine gelmiştir. Kendi güvenlik tedbirlerini almadığı, iç dengelerini güçlendirmediği, kendi menfaatlerini koruyamadığı sürece; artık hiçbir devletin, hiçbir toplumun emniyette olmayacağı görülmüştür. Bu şartlar altında Türkiye'nin de kendine yeni bir yol haritası tayin etme ihtiyacı ortaya çıkmış; ancak basmakalıp politik duruş ve söylemlerle, kağşamış motto ve sloganlarla siyaset etmenin artık işe yaramayacağı da anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti:

"CHP başta olmak üzere, uluslararası atmosferdeki belirsizliklerle dengesiz ve güç gösterisine dayalı yeni düzen arayışlarından yararlanan dahili aktörlerin sosyal barışı zehirlediği bir iklimde, Türk siyasetinin oksijene ihtiyacı giderek artmıştır. Siyasette temiz havanın teneffüsü için, politik ve diplomatik literatürün, yeni dönemin dinamikleri muvacehesinde şekillenmesi icap etmiştir. Şükür ki Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; milletimizin badireli dönemlerinde vaktiyle eski bilge liderlerin yaptığı gibi, bu zorlu ve belirsizliklerle dolu dönemde yolbaşçı sıfatıyla önümüze düşüp yolumuzu aydınlatmıştır."

"Bahçeli bin yıllık kardeşliğin yeniden ihyası için dayanışmaya davet etmiştir"

Yalçın, Bahçeli'nin Türkiye'nin hem iç dengelerini tanzim edip sağlam bir zemine oturtması, hem de bölgesel ve küresel dinamikler doğrultusunda kendi güvenliğini kamilen sağlayabilmesi için harekete geçtiğini söyleyerek, "Öncelikle Türkiye'de toplumsal yapıyı meydana getiren temel unsurları bin yıllık kardeşliğin yeniden ihyası için dayanışmaya davet etmiştir. Ardından, kırk yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terör örgütü PKK'ya ve onun siyasi acentesine yürekli bir çağrıda bulunarak silahların bırakılmasını ve örgütün de kendisini feshetmesini istemiştir. Amaç, dışarıdan gelebilecek tehdide karşı içeride birlik ve bütünlüğü güçlendirmektir. Terörün olmadığı, kardeşlik ve huzurun hükümran olduğu bir barış ikliminin tesisidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine daha iyi odaklanmaktır" diye konuştu.

"Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir"

Yalçın, Devlet Bahçeli'nin çağrısını makes bulduğunu ve PKK terör örgütünün, İmralı'dan gelen yeni bir çağrıyla bütün kollarını tasfiyeye ve silahlı mücadeleyi sona erdirmeye davet edildiğini belirterek, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir. Uzun vadeli bir iktidar hesabı veya seçim yatırımı da değildir. Bin yıllık kardeşlik hukukuna yaslanarak yeni bir siyasi ve diplomatik gelenek tesis etme çabasıdır. Bu geleneğin başlangıç noktası Terörsüz Türkiye'dir. Zira pekiyi bilinmektedir ki yuvasını yıkmadıkça yılanın kökü kesilmez. Terörist üreten bir örgüt, bütün gövdesiyle ve bütün kollarıyla ortadan kalkmadıkça terör de bitmez. Tıpkı Cumhuriyet'i kuran iradenin geniş halk tabanına ve milli mutabakata dayandığı gibi, Devlet Bahçeli'nin girişimleri de millete, millet iradesine yaslanmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalçın: Bahçeli'nin Çağrısı Siyasi Proje Değil - Son Dakika

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