Yalçın: Sorumluluğumuz Büyük - Son Dakika
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Yalçın: Sorumluluğumuz Büyük

Yalçın: Sorumluluğumuz Büyük
18.06.2026 13:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, muhalefeti eleştirerek Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacaklarını belirtti.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Her seferinde Türkiye'nin bir eksiğini kapatmak, her seferinde Türkiye'yi bir adım daha ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet partilerin kendilerine bile hayrı olmadığı gördükten sonra bizim sorumluluğumuzun çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantıları kapsamında Aksaray'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yalçın, "Tüm Türkiye'yi hiçbir zaman boş bırakmadan dinleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini not alarak, genel merkezimize götürüp Türkiye'nin çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Türkiye siyaseti açısından baktığımızda maalesef resim çok iç açıcı değil, özellikle ana muhalefet partisinin içerisinde son günlerde yaşanan tartışmalara baktığımızda vatandaşlarımız AK Parti iktidarlarının bu ülke için önemli bir nimet olduğunu teslim edeceklerdir" diye konuştu.

'HUZURA KATKI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ'

Yalçın, "Bakın bir muhalefet partisi ülkede alternatif olmakla yükümlüdür. İktidar partilerine alternatif siyaset önermek, iktidar partilerine yönetim konusunda alternatif oluşturmakla yükümlüdür. Görüyoruz ki kendilerini bile yönetemeyenler, kendi içlerinde kavgaya sürüklenenler ve Türkiye siyasetinde hiç yakışmayacak görüntülere eşlik edenlerin gerçekten Türkiye'ye hiç fayda vermeyeceğini hepimiz her seferinde görüyoruz. AK Parti olarak daha fazla çalışmak, ülkedeki diğer muhalefet partilerinin bile yapmadığı işleri ile alternatifleri ortaya koymak ve ülkenin gelişmesine ve vatandaşlarımızın refahın, huzur ve güvenliğine katkı sağlamak zorundayız. Her seferinde Türkiye'nin bir eksiğini kapatmak, her seferinde Türkiye'yi bir adım daha ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet partilerin kendilerine bile hayrı olmadığı gördükten sonra bizim sorumluluğumuzun çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalçın: Sorumluluğumuz Büyük - Son Dakika

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