Yalova-Armutlu Yolu Açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yalova- Armutlu Yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu'nun hizmete açılış programına katılmak üzere Yalova'ya geldi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergahında ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltileceğini belirtti.

'BUGÜN, BURADA 6 TÜNEL AÇIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 24 yıl içerisinde tünel uzunluğunu 17 kat arttırdıklarını söyleyerek, "Bugün, burada yolumuzla birlikte toplam uzunlukları 6,140 metre olan 6 tünel açıyoruz. Toplam tünel uzunluğumuz 868 kilometre 24 yıl içerisinde tünel uzunluğumuzu yaklaşık 17 kat arttırdık. Yalova'dan girdiğinizde Ordu şehrimize kadar bir daha gökyüzünü görmeden uzanan bir mesafeden adeta bir yer altı ağından bahsediyorum. Biz laf üretenlerden değil, eser üretenlerdeniz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Açılışı için bir araya geldiğimiz Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın 2,5 kilometresini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresini bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli yol, 31,8 kilometresini ise sathi kaplamalı yine çift şeritli yol standardında inşa ettik. Özellikle Esenköy yerleşiminden geçen kesimin imar yolları içerisinde kalması nedeniyle de bu bölgede yüksek seviyede trafik yoğunluğu yaşanıyordu" diye konuştu.

'YILLIK TOPLAM 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Proje sayesinde seyahat süresinin 1 saatten 30 dakikaya düşürüldüğünü ifade eden Uraloğlu, "İşte yolun bu en kritik noktasını T-1'den T-6'ya toplam 6.140 metre uzunluğunda 6 adet tünel, 529 metre uzunluğunda 6 tünel, 529 metre uzunluğunda 4 adet viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 adet hemzemin kavşak ile geçtik. Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu alternatif bir geçiş oluşturduk. Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız. Artık Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşım çok daha hızlı, çok daha güvenli ve konforlu geldi. Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

'YALOVA GÜNEY ÇEVRE YOLU İLE SEYAHAT SÜRESİNİ 3 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ'

Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu projeyle birlikte tasarlanan 4 adet köprü ve 4 altgeçit ile seyahat süresinin 3 dakikaya düşürüleceğini ifade edip, "Bu projemizle de her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacağız. Yalova şehir merkezi üzerindeki trafiğin bir bölümünü çevre yoluna aktararak bölgedeki yoğunluğu rahatlatacak, turizm merkezlerinin devlet yoluna ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz ve hızlı bağlantısını sağlayacağız. 5,9 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım standardında tasarladığımız bu yol kapsamında 4 adet köprü ve 4 altgeçit inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolda 3,5 kilometrelik kısalma sağlayacak, seyahat süresini de 19 dakikadan 3 dakikaya indireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Aslında bu iki projemiz birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir ve bir bütün olarak Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecektir. Böylelikle özellikle dini bayramlar ve yaz tatili dönemlerinde Yalova şehir merkezimizde yaşanan yoğun trafiği de önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. Hem ekonomimize güç katacak, hem de doğamızı koruyacağız" diye konuştu.

'144 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 144 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye, 23 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol uzunluğunu ise 121 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile Yalova'yı İstanbul'a ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na adeta kapı komşusu yaptık. Yalova-Bursa yolunda Soğucak ve Yalova Terminal Köprülü Kavşakları, Yalova şehir geçişinde Dörtyol-Tonami Köprülü Kavşağı, Armutlu Çevre Yolu, Yalova Otogar Köprülü Kavşağı gibi önemli kara yolu projelerini tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yalova Güney Çevre Yolu ile birlikte Bursa-Yalova yolumuzun onarım çalışmaları gibi önemli karayolu projemize de devam ediyoruz. Tabii ki sadece karayolu çalışmalarıyla da sınırlı kalmıyoruz. Yalova Yat Limanı ile şehrimizi deniz turizminin önemli merkezlerinden birine dönüştürdük. Çınarcık Balıkçı Barınağı, Armutlu İskelesi, Armutlu Balıkçı Barınağı ve Kapaklı Balıkçı Barınağı gibi önemli projeleri tamamladık. Bugün Yalova'yı 32 faal tersane ve 6 tekne imal yeri ile Türkiye'nin tersanecilik faaliyetlerinin merkezine dönüştürdük. Ayrıca 17 yüzer havuz ve 2 kuru havuz ile Yalova Avrupa'nın en iyi bakım-onarım tersanelerine de sahip ve tersanelerimiz yeni altyapı ve modernizasyon çalışmalarıyla kapasite ve yeteneklerini arttırmaya devam ediyor." Konuşmaların ardından Yalova -Armutlu Yolu Tüneli'nin açılışı gerçekleştirilirken, Bakan Uraloğlu, Togg ile tünelde sürüş gerçekleştirdi.