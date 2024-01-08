Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova\'yı hak ettiği yere getireceğiz

Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Tutuk, "Hiçbir vaadimiz yokken yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Vaatlerle girdiğimiz 2024 seçimini taçlandırarak Allah'ın izniyle Yalova'yı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mustafa Tutuk ve parti yöneticileri basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Yalova Milletvekili Meliha Akyol, güzel bir seçim süreci gerçekleştireceklerini belirterek, "Yalova'mızı tekrar AK Parti belediyesi ile taçlandıracağız" dedi.

Mustafa Tutuk'la yola devam kararı alındığını anlatan Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, "Şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalarla bu hizmet yolculuğunda büyük bir emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, başta hem adayımız hem Belediye Başkanımız Mustafa ağabeyimiz olmak üzere burada yönetimde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu heyecanımızı, kararlılığımızı, vizyonumuzu perçinleyerek, güçlendirerek Yalova için bir 5 yıl daha hizmetle, yola devam kararlılığını 31 Mart seçimlerinde hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise 14 mahallenin her sokağında izlerinin bulunduğunu ifade etti. Yalova'da 80 bin ton asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Tutuk, "Hiçbir vaadimiz yokken yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Vaatlerle girdiğimiz 2024 seçimini taçlandırarak Allah'ın izniyle Yalova'yı hak ettiği yere getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu seçimi kazanarak hediye edeceğiz. Bizlere güvenen Yalova halkına çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen vekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Var gücümüzle çalışacağız ve Yalova yaşanılabilir illerde yedinci sırada. İnşallah onu ilk 3'e sokacağız. Güzel bir şehirde, güzel hayatlar yaşanacak Allah'ın izniyle. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde seçimleri kazanıp güzel hizmetler edeceğimize inancım tam" diye konuştu.

Projelerini bir lansmanla kamuoyuna sunacağını anlatan Tutuk, kentsel dönüşümün hayata geçmesi için stok yapıları hayata geçireceklerini dile getirdi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ise şunları kaydetti:

"Başkanımız pandemi süreci ile aldığı görevi bu zamana kadar çok başarıyla, iyi bir şekilde Yalova'ya hizmet ederek dört sene boyunca neler yapabileceğini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tercihi Yalova'da Mustafa başkan olarak devam etti. Yalova halkımız dört sene boyunca Yalova'da dokunulmamış yerlere, nerelere dokunulduğunu çok iyi gördü. Şu anda başladığımız işin küçük bölümleriydi. Biz Yalova'da neyi nerede eksik olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları gidermek ve üzerine daha da koyabilmek için beş sene daha var inşallah vatandaşlarımızın tercihleriyle. Yalova'da en son 2004 senesinde vatandaşlarımızın tercihiyle iktidara geldik. İnşallah 20 sene sonra 2024 senesinde tekrar vatandaşlarımızın tercihine mazhar kalacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü Yalovalı Mustafa başkanı, AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri gönlüne bastı."

Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve il yöneticileri de katıldı. - YALOVA