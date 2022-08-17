CHP'li eski başkanı Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li eski başkanı Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü

17.08.2022 19:28

Yalova Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'nun Yalova ziyareti esnasında şaşırtan bir gafa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederek, "Sayın Genel Cumhurbaşkanımız" diyen Salman'ın bu gafı, başta salondakiler olmak üzere CHP liderini de güldürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova ziyaretine, eski belediye başkanı Vefa Salman'ın yaptığı gaf damga vurdu. CHP liderini sahneye davet ederken, "Sayın Genel Cumhurbaşkanımız" diyen Salman, gülüşmelere neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNCE KÜRSÜYE GELDİ

Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP liderinin konuşmasından önce kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. İşte tam da ne olduysa Salman'ın konuşmasını Kılıçdaroğlu'na devredeceği sırada oldu. Salman, ortamın verdiği heyecanla dikkat çeken ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA "14. CUMHURBAŞKANIMIZ" DİYE HİTAP ETTİ

Konuşmasının sonunda, Kılıçdaroğlu'na "14. Cumhurbaşkanı" olarak hitap eden Salman, "Hepiniz sayın genel Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, 14. Cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil sokağın sesi olarak dile getiriyorum" dedi.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Salman, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li eski başkanı Vefa Salman'ın 'Genel Cumhurbaşkanımız' gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:28 CHP'li eski başkanı Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:28 Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 19:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li eski başkanı Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement