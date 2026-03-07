Yalova'da Araç Teslim Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Araç Teslim Töreni Gerçekleşti

07.03.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da 7 yeni aracın teslim edildiğini duyurdu.

YALOVA İl Özel İdaresi Araç Teslim Töreni'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Her platformda ifade ediyoruz, siyasi rekabetin zemini, yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır" ifadelerini kulandı dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Özel İdaresi'nin araç teslim törenine katıldı. Törende, 7 aracın teslimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyükgümüş, hizmete alınan araçlarla Yalova İl Özel İdaresi'nin daha fazla iş ve yatırım üretmesine katkı sağlandığını söyledi. Kentteki sorunları çözmeye, hizmet ve eser üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti.

'TÜM BELEDİYELERİMİZE KALİTELİ ASFALT HİZMETİ SAĞLANACAK'

Envantere eklenen araçlar sayesinde belediyelerin de kaliteli asfalt hizmeti verebileceğini aktaran Ahmet Büyükgümüş, "Aynı zamanda burada hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisimizle Yalova'mızda sadece İl Özel İdaremizin çalışmalarını desteklemekle kalmayacağız, tüm belediyelerimize de buradan kaliteli asfalt hizmeti sağlayarak buradaki imkanla şehrimizin daha fazla buluşmasını sağlayacağız. Son 6 yılda hayata geçirdiğimiz sulama göletleriyle, bir sulama barajı kadar imkanı Yalova'mızla, tarım sektörümüzle buluşturmuş olduk. Aynı zamanda eğitimden spor çalışmalarına kadar Yalova'mızın kırsal kalkınmasına bütünleşik bir yaklaşımla bakan İl Özel İdaremizin yetkililerini, İl Genel Meclisi Başkanımızı ve tüm bu çalışmalara riyaset eden Sayın Valimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii bu çalışmalar, bu gayretler, İl Genel Meclisi üyelerimizin de sahada etkinliğiyle, sahadaki sorunları hem Valimize hem bizlere iletmesiyle ve yerinde çözüm üretmesiyle gerçekleşiyor. Bu araçların ve bu tesisin kurulmasında her bir İl Genel Meclisi üyemizin de ayrı ayrı katkıları var. Siyasi parti fark etmeksizin meclisimizde grup halinde çalışan bütün İl Genel Meclisi üyelerimize huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Her platformda ifade ediyoruz. Siyasi rekabetin zemini ve yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır" diye konuştu.

'CUNHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Yalova'da milleti hizmetle buluşturacak ve kente yeni eserler kazandıracak her türlü konuda yerel yönetimlerin ve İl Genel Meclisi'nin yanında olduklarını aktaran Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Tabii bu eserlerin ve araçların hayata geçmesinde öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bizlere çok destekleri var. Hem yönlendirmeleriyle hem de sağladığı ek finansmanlarla sahada etkin hizmetleri hayata geçirmemizde hep bizimle oldu. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu faaliyetlerimizin, özellikle Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında, KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına ve kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. Yalova için ne zaman huzuruna gitmişsek her zaman destek, ilgi ve himayelerini gördük. Allah kendisinden razı olsun"

'37 ARAÇ HİMETE KATILMIŞ DURUMDA'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da kentte önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizerek, araç makine parkının modernizasyonu kapsamında 2022 yılında 9 araç alındığını belirtti. Vali Usta, "2023 yılında 3 araç olmak üzere 12 araç, daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında 11'er araçla beraber toplam 34 araç, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden yaptığımız 3 araçla birlikte ise toplam 37 araç hizmete katılmış durumda" dedi.

Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalova'da Araç Teslim Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:43
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan’dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:09:02. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Araç Teslim Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.