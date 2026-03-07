Yalova'da Araç Teslim Töreni Gerçekleşti

YALOVA İl Özel İdaresi Araç Teslim Töreni'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Her platformda ifade ediyoruz, siyasi rekabetin zemini, yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır" ifadelerini kulandı dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Özel İdaresi'nin araç teslim törenine katıldı. Törende, 7 aracın teslimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyükgümüş, hizmete alınan araçlarla Yalova İl Özel İdaresi'nin daha fazla iş ve yatırım üretmesine katkı sağlandığını söyledi. Kentteki sorunları çözmeye, hizmet ve eser üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti.

'TÜM BELEDİYELERİMİZE KALİTELİ ASFALT HİZMETİ SAĞLANACAK'

Envantere eklenen araçlar sayesinde belediyelerin de kaliteli asfalt hizmeti verebileceğini aktaran Ahmet Büyükgümüş, "Aynı zamanda burada hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisimizle Yalova'mızda sadece İl Özel İdaremizin çalışmalarını desteklemekle kalmayacağız, tüm belediyelerimize de buradan kaliteli asfalt hizmeti sağlayarak buradaki imkanla şehrimizin daha fazla buluşmasını sağlayacağız. Son 6 yılda hayata geçirdiğimiz sulama göletleriyle, bir sulama barajı kadar imkanı Yalova'mızla, tarım sektörümüzle buluşturmuş olduk. Aynı zamanda eğitimden spor çalışmalarına kadar Yalova'mızın kırsal kalkınmasına bütünleşik bir yaklaşımla bakan İl Özel İdaremizin yetkililerini, İl Genel Meclisi Başkanımızı ve tüm bu çalışmalara riyaset eden Sayın Valimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii bu çalışmalar, bu gayretler, İl Genel Meclisi üyelerimizin de sahada etkinliğiyle, sahadaki sorunları hem Valimize hem bizlere iletmesiyle ve yerinde çözüm üretmesiyle gerçekleşiyor. Bu araçların ve bu tesisin kurulmasında her bir İl Genel Meclisi üyemizin de ayrı ayrı katkıları var. Siyasi parti fark etmeksizin meclisimizde grup halinde çalışan bütün İl Genel Meclisi üyelerimize huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Her platformda ifade ediyoruz. Siyasi rekabetin zemini ve yeri ayrıdır, millete hizmet üretme, iş üretme yeri ayrıdır" diye konuştu.

'CUNHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Yalova'da milleti hizmetle buluşturacak ve kente yeni eserler kazandıracak her türlü konuda yerel yönetimlerin ve İl Genel Meclisi'nin yanında olduklarını aktaran Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Tabii bu eserlerin ve araçların hayata geçmesinde öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bizlere çok destekleri var. Hem yönlendirmeleriyle hem de sağladığı ek finansmanlarla sahada etkin hizmetleri hayata geçirmemizde hep bizimle oldu. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu faaliyetlerimizin, özellikle Türkiye'de bir kırsal kalkınma devriminin yaşanmasında, KÖYDES Projesi'ni hayata geçirerek başbakanlığından başlayarak kırsalın kalkınmasına ve kentte ne varsa altyapı bakımından köylerimizin de bu imkanlarla buluşmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. Yalova için ne zaman huzuruna gitmişsek her zaman destek, ilgi ve himayelerini gördük. Allah kendisinden razı olsun"

'37 ARAÇ HİMETE KATILMIŞ DURUMDA'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da kentte önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizerek, araç makine parkının modernizasyonu kapsamında 2022 yılında 9 araç alındığını belirtti. Vali Usta, "2023 yılında 3 araç olmak üzere 12 araç, daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında 11'er araçla beraber toplam 34 araç, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden yaptığımız 3 araçla birlikte ise toplam 37 araç hizmete katılmış durumda" dedi.

Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA