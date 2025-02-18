Yangın Raporu İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Yangın Raporu İçin İnceleme Başlatıldı

Yangın Raporu İçin İnceleme Başlatıldı

Grand Kartal Otel'deki yangın sonrası TBMM'de komisyon kuruldu, incelemeler yapılacak.

18.02.2025 16:49
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonunu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Heyet olarak olayın vuku bulduğu bölgeye gidip yerinde de inceleme yapmak istiyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında 2'nci kez toplandı. Komisyonun çalışma usulü ve takviminin belirleneceği toplantının açılışında konuşan Altınok, "Maalesef 78 hayata mal olan, günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği bu menfur olay ile alakalı hem tespitler yapacağız hem de bir daha böyle menfur olaylar yaşanmaması için bundan sonraki süreçte ne gibi tedbirler alınabilir, yasal düzenlemeler yapılabilir bunu konuşacağız. Hepimizin ortak sorumluluğu, acısı ve kederi. Bunun bir daha tekerrür etmemesi için bu ve benzeri olayların memleketimizde bir daha yaşanmaması için neler yapılabilir, konusunda çok değerli uzman ve profesyonelliği olan milletvekili arkadaşlarımızla beraber tedbirlerin neler olabileceği noktasında bir rapor hazırlayıp Meclis'e sunacağız" şeklinde konuştu.

"Heyet olarak olayın vuku bulduğu bölgeye gidip yerinde de inceleme yapmak istiyoruz"

Komisyonun bir ceza mahkemesi olmadığını ifade eden Altınok, "Burası suçlu veya suçsuzları tespit etme yeri değil. Burası olayın nasıl meydana geldiğini kurumu ve kuruluşların bu olayın meydana gelme noktasındaki eksiklikleri veya fazlalıkları veyahut da yapabildikleri ve yapamadıkları nelerdir tespitini yapabilmek. Önümüzdeki haftadan itibaren de toplantılarımıza başladığımız gibi ilgili kurum, kuruluş ve kişileri komisyonumuza davet edip onların da bilgilerine başvuracağız. Daha sonraki süreçte olayın vahametini olayın oluş şeklini ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan ve kişilerden dinledikten sonra heyet olarak da hep beraber olayın vuku bulduğu bölgeye gidip yerinde de inceleme yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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