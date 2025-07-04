Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor

Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor
04.07.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, Giresun'da yangınlardan etkilenen 538 kişiyi ve sigara ile mücadele planını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenen 538 kişinin hastanelere başvurduğunu ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, sigara kullanımının da toplum sağlığını tehdit eden ayrı bir "yangın" olduğunu vurguladı.

Bir dizi ziyaret için Giresun'a gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk olarak Giresun Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu. Açıklamasında hem çevre sağlığı hem de bireysel sağlığa değinen Memişoğlu, özellikle sigara kullanımına ilişkin, " Türkiye'de her üç kişiden biri sigara içiyor ve bu oran toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehlike. Akciğer kanserinde dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Bu nedenle sigaraya karşı büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Sigara ile mücadele yalnızca cezalarla değil, toplum kültürüyle de desteklenmesi gerekmektedir. Sigara kullanımını azaltmak için denetimleri artıracağız, aynı zamanda toplumun desteğini alarak kültürel bir dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz, sigara kullanım oranını yüzde 30'un altına düşürmek" dedi.

Yangından 538 kişi etkilendi, 2 kişi hayatını kaybetti

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Bakan Memişoğlu, şu ana kadar 538 kişinin hastanelere başvurduğunu, 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Giresun'daki sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, özellikle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer sağlık birimlerinin iyileştirilmesi için yeni planlamalar yapılacağını ifade etti. Bakan Memişoğlu, basın açıklamasının ardından programına basına kapalı olarak devam etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, giresun, Son Dakika

Son Dakika Politika Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı 6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam

13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
19:52
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
19:36
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim
Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
19:29
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı
Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
19:27
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
19:16
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
19:03
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
18:48
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Ece Erken için yapılan “Enişteci“ yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 14:03:18. #7.12#
SON DAKİKA: Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.