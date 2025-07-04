Yangınlar 2 Can Aldı, Sigara Tehdidi Artıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenen 538 kişinin hastanelere başvurduğunu ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, sigara kullanımının da toplum sağlığını tehdit eden ayrı bir "yangın" olduğunu vurguladı.

Bir dizi ziyaret için Giresun'a gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk olarak Giresun Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu. Açıklamasında hem çevre sağlığı hem de bireysel sağlığa değinen Memişoğlu, özellikle sigara kullanımına ilişkin, " Türkiye'de her üç kişiden biri sigara içiyor ve bu oran toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehlike. Akciğer kanserinde dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Bu nedenle sigaraya karşı büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Sigara ile mücadele yalnızca cezalarla değil, toplum kültürüyle de desteklenmesi gerekmektedir. Sigara kullanımını azaltmak için denetimleri artıracağız, aynı zamanda toplumun desteğini alarak kültürel bir dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz, sigara kullanım oranını yüzde 30'un altına düşürmek" dedi.

Yangından 538 kişi etkilendi, 2 kişi hayatını kaybetti

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Bakan Memişoğlu, şu ana kadar 538 kişinin hastanelere başvurduğunu, 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Giresun'daki sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, özellikle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer sağlık birimlerinin iyileştirilmesi için yeni planlamalar yapılacağını ifade etti. Bakan Memişoğlu, basın açıklamasının ardından programına basına kapalı olarak devam etti. - GİRESUN