Yangınların %95'i Kontrol Altında - Son Dakika
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Politika

Yangınların %95'i Kontrol Altında

28.06.2025 18:36
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Türkiye'de çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alındı. 5 yangına müdahale devam ediyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Türkiye genelinde yaşanan 111 yangından 106'sının kontrol altına alındığı açıklandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda ülke genelinde çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alınmıştır. 27-28 Haziran tarihleri arasında, 48 saat içerisinde ülke genelinde toplam 111 yangın meydana gelmiş; bu yangınların 49'u orman yangını, 62'si ise ziraat yangını olarak kayıtlara geçmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda bu yangınlardan 106'sı kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise ilgili ekipler aralıksız olarak müdahale etmektedir" denildi.

Yangınlar hakkında yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Meteorolojik koşulların yangın riski açısından oldukça kritik seyrettiği şu günlerde, özellikle yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızlı yayılmasına yol açabilmektedir. Buna karşılık kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta; riskli bölgelere ilave ekip ve ekipman takviyeleri sağlanmakta; gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Bu zorlu süreçte resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi, doğru ve güvenilir bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün resmi duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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