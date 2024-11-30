Yapay Zeka 2030'da 7 Milyon İşi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yapay Zeka 2030'da 7 Milyon İşi Tehdit Ediyor

Yapay Zeka 2030\'da 7 Milyon İşi Tehdit Ediyor

Bakan Kacır, yapay zeka nedeniyle 2030'a kadar 7 milyon işin etkilenebileceğini açıkladı.

30.11.2024 20:05
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay zekanın etkisi nedeniyle 2030 yılına kadar 7 milyondan fazla insan mevcut işlerini yapamayabilir. Ancak ortaya çıkan teknolojilerin faydalarından yararlanmak için doğru adımları atarsak, bu işleri 9 milyon yeni rol ile değiştirme potansiyeline sahibiz. Yapay zeka alanlarında stratejik altyapıların temellerini atıyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında etik standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirliği önceliklendiren küresel bir çerçeveyi teşvik etmeye derinden bağlıyız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla düzenlenen 8'inci TRT World Forum'a katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Dünyadaki hükümetler, kamu hizmetlerini iyileştirmek, yönetişimi güçlendirmek ve karmaşık toplumsal zorlukları ele almak için yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini giderek daha fazla kabul ediyor. Ancak, bu ilerlemelerle birlikte yeni sorular ve sorumluluklar da ortaya çıkıyor. Şu anda yapay zeka geliştirmelerinin çoğu, temel hedefleri genellikle kar maksimize etmek ve rekabet avantajını korumak olan özel şirketler tarafından yönlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekanın etkisi nedeniyle 2030 yılına kadar 7 milyondan fazla insan mevcut işlerini yapamayabilir"

Yapay zeka ve teknolojiye değinen Bakan Kacır, "ABD, Çin ve dünyanın geri kalanı arasındaki yapay zeka geliştirme ve dağıtımındaki artan uçurum, güç yoğunlaşması konusunda ciddi endişeler doğuruyor. Bu dengesizlik, birçok ulusun yapay zeka odaklı bir gelecekte marjinalleşme riskini taşır ve onları küresel yapay zeka manzarasını şekillendirmede sesiz bırakır. Güçlü yasal çerçeveler ve kolektif hesap verebilirlik olmadan, mevcut yönelim bazılarınca 'dijital faşizm' olarak adlandırılan potansiyeli işaret ediyor. Bugün istihdam seviyelerimiz 33 milyon seviyesine yaklaşmış durumda. Ancak, yenilikçi teknolojilerin, özellikle otomasyon ve yapay zekanın etkisi nedeniyle 2030 yılına kadar 7 milyondan fazla insan mevcut işlerini yapamayabilir. Ancak, ortaya çıkan teknolojilerin faydalarından yararlanmak için doğru adımları atarsak, bu işleri 9 milyon yeni rol ile değiştirme potansiyeline sahibiz. Ayrıca özellikle teknolojiyle ilgili alanlarda tamamen yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ve bu da potansiyel olarak 2 milyon ek iş oluşturabilir" diye konuştu.

2021'de yapay zeka tarafından yönlendirilen küresel dönüşüme aktif olarak katkıda bulunmayı amaçlayan ayrıntılı bir yol haritası sunarak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni tanıttıklarını belirten Bakan Kacır, "Stratejimiz, yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve tüm paydaşlar arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla tasarlanmış sağlam politikalar ve iddialı projeleri kapsamaktadır. Anahtar bir girişim olarak, öncü araştırmalara liderlik etmek, yeniliği teşvik etmek ve akademi, sanayi ve hükümet arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. Türkiye'nin en büyük varlığının gençleri olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Enerjileri, ve potansiyelleri, ulusu geleceğin zorluklarına ve fırsatlarına hazırlama çabalarımızın arkasındaki itici güçlerdir. Bunu fark ederek, gençlerimizi hızlı teknolojik gelişmelerle şekillenen bir çağda başarılı olmaları için gereken beceri ve bilgilerle donatıyoruz. TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali, genç yenilikçilere ilham verir ve besler, yeteneklerini sergilemeleri ve işbirliği yapmaları için bir platform sunar" ifadelerini kullandı.

"Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi'ni başlatmak için bir mutabakat zaptı imzaladık"

Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi'ni başlatmak için bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Dijital Avrupa Programı'na aktif katılımımız sayesinde yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka alanlarında stratejik altyapıların temellerini atıyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında etik standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirliği önceliklendiren küresel bir çerçeveyi teşvik etmeye derinden bağlıyız. İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanları ilk toplantısı, Türk dünyasında yapay zeka geliştirme ve teknolojik liderlik konusundaki çabaları birleştirmede önemli bir adım oldu. Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi'ni başlatmak için bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu girişim, Türk dilinin anlamını, bağlamını ve kültürel inceliklerini yapay zeka sistemlerine entegre ederek, bu teknolojilerin daha hassas ve etkili sonuçlar vermesini sağlayacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yapay Zeka 2030'da 7 Milyon İşi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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