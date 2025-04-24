Yapay Zeka ve Adalet Tartışması - Son Dakika
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Politika

Yapay Zeka ve Adalet Tartışması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yapay zekanın adalet sağlayıp sağlamayacağına dikkat çekti.

24.04.2025 15:09
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği, teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada adaleti mi sağlayacak yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı geliştirip derinleştirecektir?" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış programında konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin teknoloji alanında en üst düzey çalışmaları yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi. Yapay zekanın insan hayatına etkilerinden de bahseden Kurtulmuş, teknolojinin ve yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırmasına yönelik geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Teknolojinin her geçen gün geliştiğini ve yeni teknolojilerin insan hayatına girdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Yapay zeka konusu teknolojinin bugün karşı karşıya kaldığımız en güncel konularından birisi. Bu toplantı inanıyorum ki 10 sene sonra yapılsa o toplantının konusu yapay zeka olmayacaktır. Çünkü o zaman teknoloji önümüzde hatta 10 sene bile değil, 5 sene sonra yapılsa bu konu olmayacaktır. Önümüze teknoloji yeni bir gerçekliği koyacak, yeni bir rekabet alanını ortaya koyacak ve gerçekten bu süreçlerde neler yapılabileceğini insanlık tartışacaktır" ifadelerini kullandı.

"Teknolojide öncülük yapmak durumundayız"

Türkiye'nin teknoloji alanında sürekli kendini yenilemesinin öneminden bahseden Kurtulmuş, "Bugünün teknolojilerini hiç ayırt etmeksizin en üst seviyede almak, adapte etmek, geliştirmek ve teknolojide öncülük yapmak durumundayız. Ama aynı şekilde özellikle yapay zekanın nasıl bilgi teknolojileri bir tarihsel kırılma ise yapay teknolojileri de yeni bir tarihsel kırılmadır. Bu yapay teknolojilerin insanlığa getirdiklerini gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek durumundayız" dedi.

"Yapay zeka dünyada adaleti mi sağlayacak yoksa adaletsizliği daha fazla mı geliştirip derinleştirecektir?"

Teknolojinin ve yapay zekanın kullanım alanının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "İnsanoğlunun zihninin, beyninin yerine geçen yapay zekanın nereye doğru evrileceğini bilmediğimiz bu gelişim sürecinde birkaç tane temel meselenin önümüzde gerçekten büyük meseleler olarak durduğunu görüyoruz. Öncelikle yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği, teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada adaleti mi sağlayacak yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı geliştirip derinleştirecektir? Bu çerçevede tekrar şöyle geriye doğru bir asır öncesine doğru gittiğimiz zaman sanayi toplumları bütün eleştirilerimize karşı aslında ortalama vatandaşın alım gücünü artırmış, onun sonunda da Batı dünyasında fevkalade büyük bir refah toplumu ortaya çıkmıştı. Ancak yüksek teknolojilerin gelişmesiyle birlikte refah toplumunun ana kaidesi olan orta sınıflar daralmış, yoksulluk alabildiğince artmış, dünyanın çok az bir kısmı ise ortaya konulan bu zenginlikten, refahtan payını alır olmuştu. Bugün dünyada bu adaletsizliğe hep birlikte dikkat çekmek ve bunu ortadan kaldırmak için gayret sarf etmek durumundayız" diye konuştu.

"Türkiye en yüksek teknoloji alanındaki atılımını sürdürecek"

Teknolojiyi üretirken etik değerlere de saygı duyulması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Teknoloji sadece denklemlerin iyi çözülmesinden ibaret değildir. Teknoloji sadece bilim merkezlerinde okutulan derslerden ibaret değildir. Teknoloji sadece üretim merkezlerinde üretilen ürünlerden de ibaret değildir. Teknoloji hiç şüphesiz bilgiden, akıldan ama en az onun kadar hikmetten, irfandan, adaletten ve hakkaniyetten de beslenmelidir. Bu yeni çerçevede Türkiye en yüksek teknoloji alanındaki atılımını sürdürecek. Hem birçok alanda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafındaki gelişmelere insani yaklaşımlarıyla sergilediği bu insani tavrı teknoloji alanında da sürdürecektir."

"2019'a kadar henüz unicorn'u olmayan bir ülke iken, bugün milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var"

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi:

"Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nda bu başarıların devamı gelecek. Çünkü dev bir inovasyon ekosistemine sahibiz. Bugün 106 teknoparkımızda 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi; sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezimiz yenilikçi çalışmalar yürütüyor. Girişimlerimizin yıldızı yıldan yıla parlıyor. 2019'a kadar henüz unicorn'u olmayan bir ülke iken, bugün milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var."

Fuarın açılışına Kurtulmuş'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapay Zeka ve Adalet Tartışması - Son Dakika

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