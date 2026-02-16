Yapıcıoğlu'ndan Emekli ve Aile Açıklamaları - Son Dakika
Politika

Yapıcıoğlu'ndan Emekli ve Aile Açıklamaları

Yapıcıoğlu\'ndan Emekli ve Aile Açıklamaları
16.02.2026 14:44
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı; asgari ücret de açlık sınırının altında kalmamalıdır. Bu konuda kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk ve çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Emekli maaşının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyleyen Zekeriya Yapıcıoğlu, "Açlık sınırı 30 bin liranın üzerine çıkmışken en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesindedir. Ev sahibi olanlar, bir ölçüde idare edebilse de kira ödemek zorunda kalan emekliler ciddi geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Prim gün sayısına göre maaşlarda yeni bir düzenleme yapılacağı ifade edilmektedir; bu adım acilen atılmalıdır. Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı; asgari ücret de açlık sınırının altında kalmamalıdır. Bu konuda kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk ve çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'deki boşanma oranlarına da değinen Yapıcıoğlu, "Aile konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri boşanma oranlarının arttığını, evlilik yaşının yükseldiğini ve birçok evliliğin beşinci yılı doldurmadan sona erdiğini göstermektedir. Ailelerin parçalanması, en büyük zararı çocuklara vermektedir. Bununla birlikte boşanmaların büyük kısmı henüz çocuk sahibi olmayan çiftler arasında gerçekleşmekte, çocuklu ailelerde oran daha düşük seyretmektedir. Çocuk, eşler arasındaki bağı güçlendiren önemli bir unsurdur. Aile ayakta kalmazsa toplum da zayıflar; yerine ikame edilebilecek başka bir kurum yoktur. Bu nedenle aileyi güçlendiren politikalar hayati önemdedir. HÜDA PAR olarak, terörsüz bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi, şiddet ortamının tamamen sona ermesi ve iç barışın sağlam şekilde tesis edilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukukunun güçlenmesi için şimdiye kadar nasıl çaba gösterdiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'GAZZE'DE ÖLÜMLER DEVAM ETMEKTE'

Yapıcıoğlu ayrıca İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Gazze'de iki yılı aşan süreçte yüz binlere yaklaşan can kaybı yaşanmış, büyük bir insanlık dramı ortaya çıkmıştır. 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde sözde ateşkes planı devreye alınmış ancak bugüne kadar 1500'den fazla ihlal gerçekleşmiştir. Günlük 600 yardım kamyonu girmesi gerekirken bunun çok altında yardım ulaşabilmektedir. Barınma sorunu sürmekte, soğuk, açlık ve tıbbi yetersizlik nedeniyle ölümler devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

