Yapıcıoğlu'ndan Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
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Yapıcıoğlu'ndan Kardeşlik Vurgusu

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'de terörün son bulması ve kardeşliğin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Malazgirt ile başlayan bu kardeşlik serüvenini yine orada olduğu gibi Malazgirt ruhuyla sağlam bir zeminde hep birlikte 'daha nice bin yıllara' diyecek şekilde tesis etmek zorundayız ve bunu yapacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Yapıcıoğlu, bir kafede basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yapıcıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada ve Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleketin en önemli sorunlarından biri 40 yılı aşkın süredir yaşanan şiddet sorunuydu. Bir terör sorunu vardı. Yine ondan çok daha eski 100 yıla yakın bir süredir memlekette var olan ve çözüm bekleyen bir Kürt meselesi vardı. Bunlarla ilgili önemli bazı dönemeçleri geçtik. Geçtiğimiz sene bir komisyon kuruldu. Geçtiğimiz yaz aylarında Meclis tatildeyken komisyon çalıştı. O komisyon üyelerinden biri de bendim. 21 toplantı yaptık ve bu 21 toplantı sonrasında her parti kendi raporunu hazırladı. Sonra komisyon başkanlığı ortak bir rapor hazırladı ve Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Meclis Genel Kurulu'nda da 467 gibi tarihi rekor bir oyla kanun Meclis'ten geçti. Ümidimiz odur ki inşallah bu saatten sonra bir daha silahlar tekrar devreye girmez, silahlar susar ve kardeşlik konuşur."

HÜDA PAR'ın bu sürecin ilerlemesi için destek verdiğini dile getiren Yapıcıoğlu, partilerinin parlamentoda 4 vekille temsil edildiğini anımsattı.

Yapıcıoğlu, tüm milletvekillerinin "evet" oyu verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kadar yüksek bir oyla kanun çıktıktan sonra umarım ki bu süreci sabote etmeye çalışanların cesareti kırılmıştır. ya da onların yapacaklarının etkisi kırılacaktır diye bir ümidimiz, bir temennimiz var. 40 yılı aşkın bir süredir devam eden şiddet ortamında herkes bundan zarar gördü ama en çok da bölge halkı zarar gördü. Dolayısıyla şiddetin sona ermesi herkese fayda getirecektir. En büyük faydayı yine de bölge insanı görecektir. Temennimiz bu faydayı en yakın zamanda ve en kamil manada hep birlikte milletçe 86 milyon olarak görelim. Bir ve birlik olmak zorundayız, güç birliği yapmak zorundayız. Aramızdaki sorunları, aramızdaki ihtilafları ya da meselelerimizi adalet ve hukuk zemininde meşru yol ve yöntemlerle çözmek zorundayız, çünkü çevremiz kaynayan bir kazan. Malazgirt ile başlayan bu kardeşlik serüvenini yine orada olduğu gibi Malazgirt ruhuyla sağlam bir zeminde hep birlikte 'daha nice bin yıllara' diyecek şekilde tesis etmek zorundayız ve bunu yapacağız."

Yapıcıoğlu, bu birliği sağlamanın önemine değinerek, "Bu bir tercih değil, bir mecburiyettir. İşte görüyoruz, Gazze'de gözlerimizin önünde kardeşlerimiz katlediliyor." dedi.

Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin, HÜDA PAR İl Başkanı Abdulhakim Tekin ve parti yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu'ndan Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

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