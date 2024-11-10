Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı

Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez\'den 10 Kasım mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kerkez mesajında "Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir" ifadelerini kullandı.

10.11.2024 11:21
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de bir mesaj yayımladı.

Kerkez mesajında şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini atmıştır.

"ÖZLEM VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir. 86 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zafer Bekler:
    Dogrular istıkametımızdır mustafa kemal atatuürk ruhun şad olsu vatan evladı 9 1 Yanıtla
  • Servet Gemici:
    Soysuzlara ve Türk düşmanlarına karşı ebediyen "Ne mutlu Türküm" diyene. 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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