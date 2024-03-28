Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Onuncu Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika
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Politika

Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Onuncu Turda Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin onuncu turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlerde 338 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, Akarca 120 oy, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanmaması üzerine ilerleyen günlerde on birinci tur oylaması yapılacak.

28.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin onuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk dokuz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca ve Kerkez'in katıldığı onuncu tur oylama yapıldı. Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Seçime katılım 338 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 9'u boş,71'i ise geçersiz sayıldı.

Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanmamasından dolayı ilerleyen günlerde on birinci tur oylaması yapılacak. Adayların, Yargıtay Başkanlığı seçimi için 348 üyeden 175'inin oyunu alması gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Onuncu Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika

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