Yasa Dışı Bahis ve Uyuşturucuya Mücadele

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ""Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz" dedi.

Gürlek, TBMM'de gazetecilerin yasa dışı bahis ile ilgili sorusunu cevapladı. Gürlek, ülke genelindeki başsavcılıkların yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemlerini yaptığını, hazırlanan dosyaları operasyonlara dönüştürdüğünü söyledi. Gürlek, "Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz. Başsavcılıklar, kolluk görevlileri güzel çalışmalar gerçekleştirdi. Elde edilen paralar kamu kaynaklarına aktarıldı" dedi.

Uyuşturucu konusunda Gürlek, "Uyuşturucuyla mücadele de devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. Geldiğimiz günden beri bu konuda kararlı mücadelemiz var. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA