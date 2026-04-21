Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita'yı askeri törenle karşıladı. Ardından Güler ve Muadiamvita, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Bakan Güler ile Muadiamvita baş başa görüşme sonrası, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Son Dakika › Politika › Yaşar Güler, Kongo Bakanıyla Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?