Yaşar Güler, Kongo Bakanıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita'yı askeri törenle karşıladı. Ardından Güler ve Muadiamvita, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Bakan Güler ile Muadiamvita baş başa görüşme sonrası, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.