Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle buluştu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla TEKNOFEST alanını gezdi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi.
Güler, gençler tarafından geliştirilen teknolojik ürünleri inceleyerek bilgi aldı.
Son Dakika › Politika › Yaşar Güler TEKNOFEST'te Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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