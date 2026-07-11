Yaşar Yıldırım\'dan Mehter ve Savunma Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, NATO toplantısındaki mehter marşı tartışmalarına değinerek, "Askeri bir toplantı olunca dünyadaki 32 devlet başkanı da gelmiş ne yapacaksın? Askeri musikiyi koyacaksın. Dünyada bilinen ilk askeri musiki mehterdir." dedi.

Yıldırım, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen MHP Marmaris İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, NATO toplantısında mehter marşı çalınmasına yönelik eleştirileri değerlendirerek, nisan ayında Gaziantep'te ilkokul öğrencilerinin mehter gösterisi sırasında da benzer bir tartışmanın yaşandığını söyledi.

Yıldırım, askeri organizasyonlarda mehterin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"NATO'nun toplantısında 'Efendim bu mehteri kim getirdi, niye mehter çaldı?' diyorlar. Orada bir askeri toplantı var. Turizmcilerin toplantısı olsa başka bir şey çalınsın, gurmelerin toplantısı olsa başka bir şey çalınsın ama askeri bir toplantı olunca dünyadaki 32 devlet başkanı da gelmiş ne yapacaksın? Askeri musikiyi koyacaksın. Dünyada bilinen ilk askeri musiki mehterdir. Mehter Selçuklu'dan başlamış Osmanlı'ya, Osmanlı'dan başlamış Cumhuriyet'e gelmiştir. Şimdi bir ayrışma söz konusu. Efendim Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir."

"Herkesten bir adım önde olmak mecburiyetindeyiz"

Türkiye'nin çevresinde yaşanan istikrarsızlıklara işaret eden Yıldırım, ülkenin savunma alanında güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Yola devam etmek için teknolojik üstünlüğün şart olduğunu dile getiren Yıldırım, "İki tarafımızda savaş var, aşağıda yukarıda. Biz bu savaşlara girmedik ama güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi de aynısını yapmak durumundayız. Biz herkesten bir adım önde olmak mecburiyetindeyiz. Silah stratejik bir hadisedir. Bunu kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz nokta nedir? Yüzde 82 kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.

"ASELSAN, Rutte'nin düşündüğünü hayata geçirmiş"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ASELSAN ziyaretindeki gözlemlerine değinen Yıldırım, yerli üretimde gelinen noktayı şu sözlerle anlattı:

"Rutte geldi, NATO'nun Genel Sekreteri. Bundan önce de NATO'ya gelip, ASELSAN'a geliyor. ASELSAN'ı ziyaret ediyor Rutte. Sohbet ediyorlar ASELSAN'ın genel müdürüyle, oradaki yönetim kurulu üyeleriyle. Rutte, NATO'nun Genel Sekreteri olarak tespitlerini, nelerin yapılması gerektiğini bizim ASELSAN'cılara anlatıyor. İşte seri üretim, yapay zeka ve benzeri şeyleri anlatıyor. Bunların olması lazım, NATO'nun güçlü olması lazım. 'Tamam' diyorlar, anlaşıyorlar, sohbet... 'Hadi gel' diyorlar, 'Gel bir gezelim bakalım şu ASELSAN'ı'. ASELSAN'ı geziyorlar ki Rutte'nin dediklerini biz yapmışız. ASELSAN, Rutte'nin düşündüğünü hayata geçirmiş. Bir adım önde. Konvansiyoneli yapmışsın, dijital silahı yapmışsın, robot silahı yapıyorsun, insansız silah ve bir adım öndesin."

"SİHA ve İHA pazarı Türkiye'nin elinde"

Geçmiş yıllara kıyasla insansız hava aracı teknolojisinde dışa bağımlılığın kırıldığını belirten Yıldırım, muhalefet partilerinin yerel yönetimlerdeki performansını eleştirerek, ülkenin yönetim vizyonunun önemine dikkati çekti.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 15 yıl evvel biz İsrail'in kapısında Heron bekliyorduk. Onlar bize insansız hava aracını verecek Heron'u, biz istihbarat toplayacağız, ondan terörle mücadele edeceğiz. Kapıda bekliyorduk. Bugün dünyadaki SİHA ve İHA'nın yüzde 65 pazarı Türkiye'nin elindedir. Bu Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Siyaset yapmıyorum. Şimdi bakıyorsunuz, ülkeyi kime teslim edeceksiniz? Kime teslim edeceğiz bu ülkeyi? Bakıyorsunuz siyasetçiler ortada, her gün de boy boy televizyonlarda görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisine teslim edersek ne olur? Uşak Belediyesi gibi olur, İstanbul Belediyesi gibi olur Türkiye, ne olacak?"

Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut başkan Onur Ünver'in yönetim kurulu listesi yeniden seçildi.