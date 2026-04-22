Yaşlı Nüfus İçin Bakım Hizmetleri Güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir otelde düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası'nın kapanış programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, yaşlılık konusunun daha belirgin bir politika alanı şeklinde ele alınmaya başlandığını belirterek, devam eden süreçte "Emekliler Yılı", "Aile Yılı" ve "2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında atılan adımların da bu yaklaşımı daha geniş bir zemine taşıdığını söyledi.

Demografik dönüşüm sürecine işaret eden Yılmaz, çocuk ve genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranının hızla arttığını, doğurganlık oranının ise düştüğünü kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin, 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer aldığını, yaşlı nüfus oranının 2000'de toplam nüfusun yüzde 5,7'siyken 2023'te ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkıp, ülkeyi çok yaşlı ülkeler kategorisine taşıdığını belirterek, "Bu yüzde 10 kritik bir eşik. 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10'u aştığında o ülke artık çok yaşlı ülke kategorisine girmiş oluyor. Biz de ilginç bir şekilde Cumhuriyetimizin tam 100. yılında böyle bir eşiği aşmış olduk. TÜİK tahminlerine göre demografik göstergelerdeki mevcut yapı devam ederse 2025 yılında bu oran yüzde 11,1'e çıkacak, 2030'da yüzde 13,5'e, 2100 yılında ise neredeyse nüfusumuzun üçte birine ulaşmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl 62 ilde yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un üzerine çıktığını aktaran Yılmaz, 7 milyondan fazla hanede en az bir yaşlı bulunduğunu, yaklaşık 2 milyon hanenin tek başına yaşayan yaşlı fertlerden oluştuğunu ifade etti.

"Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'ne yönelik çalışmaları sürdürüyoruz"

Aktif Yaşlanma Endeksi verilerine değinen Yılmaz, bireyin mutluluğu ve kendini daha iyi konumda görmesi açısından olduğu kadar, toplum genelinde de aktif ve üretken yaşlanmanın önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar olgunlaştığında uygun bir zamanlamayla mutlaka gündeme gelecektir. Bu tür sigorta sistemleri hem yaşlılıkta insanımıza çok daha büyük bir güç verecektir hem de Türkiye'nin genel tasarruf oranını artırarak finansal sistemini destekleyici olacaktır. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımızın yaşlılık döneminde ister evlerinde ister bakım merkezlerinde ihtiyaç duyacakları hemşirelik, bakım hizmeti ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha kolay, güvenli ve sürdürülebilir şekilde erişmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara yönelik çalışmaların, yaşlı bireylerin aileleriyle kendi yaşam çevrelerinde aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini esas aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada yaşlı bireylerimize sunduğumuz hizmetlerin kapsamını ve niteliğini önemli oranda geliştirmiş durumdayız. 2002 yılında 63 resmi huzurevinde yaklaşık 5 bin yaşlımıza hizmet sunarken bugün 178 resmi huzurevinden 15 bin vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Buna ek olarak özel huzurevlerini ve diğer kamu kurumlarının sağladığı hizmetleri topladığımızda 30 bin civarında vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. 2026 yılı içinde 8 ilimizde 900 ilave kapasiteyle bu hizmetlerimizin altyapısını genişletmeye devam edeceğiz."

Yılmaz, yaşlı bireylerin kendi yaşam ortamlarında desteklenmesini esas alan toplum temelli hizmetleri de güçlü biçimde geliştirdiklerini vurgulayarak, "Yaşlı vatandaşlarımıza sunulan evde bakım yardımı ile gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezlerimiz sayesinde aile yapısını güçlendirmeyi, yaşlılarımızın sosyal hayata katılımını artırmayı, kurumsal bakım ihtiyacını azaltmayı hedefliyoruz. Yerel yönetimlerimizi de sürece dahil eden yaşlı destek programımızla evde bakım, psikososyal destek ve kültürel faaliyetleri yine bütünleşik bir yapıda ele alarak güçlü bir hizmet ağı oluşturmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Yaşlı dostu bir toplum hedefini somut bir yol haritasına dönüştürdük"

Cevdet Yılmaz, 43 ilde yaklaşık 2 bin yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildiğini, 19 ilde kurulan 21 "Dijital Bahar Odası" ile yaşlıların teknolojiye erişimini kolaylaştırdıklarını, bağımsız yaşam becerilerini desteklediklerini ve dijital hayata uyumlarını güçlendirdiklerini bildirdi.

Hizmet kalitesini artırmaya yönelik 2021 yılından itibaren bakım hizmetlerinde kapsamlı yeni standartlar oluşturduklarını belirten Yılmaz, "Politika çerçevemizi güçlendirmek amacıyla Yaşlanma Vizyon Belgesi'ni hazırladık ve bu vizyon doğrultusunda 16 hedef, 51 eylemi içeren Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Bu planlamalarla yaşlı bireylerin haklarını esas alan yaşlı dostu bir toplum hedefini somut bir yol haritasına dönüştürdük." diye konuştu.

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması ile yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını, risk alanlarını ve beklentilerini bütüncül bir şekilde ele alan güçlü bir veri altyapısı oluşturduklarını ifade eden Yılmaz, bu veriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici politikalar geliştirmeyi ve hizmetleri daha isabetli bir zeminde sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek dönemde temel meselenin hayatın ilerleyen yıllarını daha nitelikli, bağımsız ve güvenli kılan bir düzeni kalıcı hale getirmek olduğunu dile getirerek, "Yaşlanma olgusunu bütüncül bir yaklaşımla ele alan, veriye dayalı ve öngörülebilir politikalar geliştiren bu şuranın önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ile Göktaş, program öncesinde Seyranbağları, 75. Yıl ve Ümitköy Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.