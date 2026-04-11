Yatağan'da AK Parti Yönetimi İstifa Etti
11.04.2026 23:29
AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz'ün istifa etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen İlçe Danışma Toplantısı'nda alınan karar ile ilçe yönetiminin de istifası istendi.

AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz'ün istifa dilekçesini sunmasının ardından bugün Yatağan'da AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve Koordinatör Milletvekili Osman Zabun başkanlığında İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. Karaöz'ün istifasının kabul edilmesinin ardından ilçe başkanlığı için temayül yoklamasının da gerçekleştirildiği toplantıda alınan karar ile mevcut ilçe yönetiminin de istifaları istendi. Geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Başkan Karaöz'ün yerine vekaleten Enver Koç'un görev yaptığı öğrenilirken, gerçekleştirilen temayül yoklamasında ilçe başkanlığı için Enver Koç, Şevki Göka ve Emrullah Özen'in isimleri ön plana çıktı.

İstifasının kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Emre Karaöz ise "23 Ağustos 2023 tarihinden bu yana büyük bir gurur, onur ve derin bir sorumluluk duygusuyla yürüttüğüm AK Parti Yatağan İlçe Başkanlığı görevimden, sağlık ve ailevi sebeplerim dolayısıyla affımı isteyerek ayrılmış bulunuyorum. Bu görev benim için sadece bir makam değil, gönlümü, emeğimi ve inancımı adadığım bir dava yolculuğuydu. Birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, sevinci de zorluğu da paylaştığımız tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizle aynı yolda yürümek benim için tarifsiz bir kıymettir. İnanıyorum ki bu kutlu dava, milletimizin duası ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben de bundan sonraki süreçte, aktif görevde olmasam da aynı inanç ve sadakatle bu davanın bir neferi olmaya devam edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından önümüzdeki günlerde yeni ilçe başkanının atanması beklenirken, yaklaşık 2 aydır göreve vekalet eden Enver Koç'un, yeni başkan belirlenene kadar görevine devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Advertisement
