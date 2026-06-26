ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Seçmen başka bir partiyi tercih etmek isteseydi zaten onu seçerdi"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ilişkin, "Seçmen başka bir partiyi tercih etmek isteseydi zaten onu seçerdi. Bu kararın hesabını kendi seçmenlerine verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, Mamak metrosu şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak belediyenin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Yavaş, daha sonra 2 metro şantiyesinde incelenmelerde bulundu. Yavaş'a incelemeleri sırasında Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de eşlik etti. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü'nde proje yetkilileri tarafından ABB Başkanı Yavaş ve Şahin'e projenin güncel durumuna ilişkin bilgi verildi. Daha sonra slayt üzerinden bilgilendirme yapılarak, toplantıda proje takvimi incelendi. 5 istasyonun fiilen yapımına 16 Temmuz 2025 tarihinde başlandığı ve projenin 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Görüşmenin ardından Yavaş, şantiye alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, projenin bitim tarihiyle ilgili, "Seçimden önceye çekeriz inşallah" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı metroların parasını ABB'den aldığını söyleyen Yavaş, "Metroyu kim yaptığı sorusu biraz karışık. Çünkü bizden önce yapılan metroların tümünün borcunu biz altı sene içerisinde ödemiş olduk" diye konuştu.

Yavaş, NATO Zirvesi hazırlıkları vesilesiyle trafiğin kapatılması sonucu birçok iyileştirmeyi yapma fırsatı bulduklarını belirterek, NATO'nun burada yapılmasının Ankara'nın tanıtımı açısından da olumlu olduğunu kaydetti. Mansur Yavaş, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ilişkin, "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Ben yanıma ekip arkadaşlarımı seçtim. Onların gitmesi kendi tercihi. Kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bir kaybımız bu manada yok" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA