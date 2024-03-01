Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.

01.03.2024 14:20  Güncelleme: 14:35
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Siyasette tek gündem 31 Mart yerel seçimleri... Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ 4 PUAN ÖNDE

Son olarak ALF Araştırma sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da vatandaşlara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 41.4'ü sandıkta tercihini Mansur Yavaş'tan kullanacağını belirtirken, yüzde 37.5'lik kesim de Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a oy vereceğini ifade etti.

İşte Ankara anketinden çıkan sonuç;

Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Basar: altınok alacağı oy yüzde 20 17,5 medya algısı =37,5 :) 138 57 Yanıtla
  • Burak Aslantaş: 100 tane altınok 1 yavaş yapmaz 94 49 Yanıtla
  • side meister optik semih: Mansur ezer geçer AKP de buyuk şehir leri kaybederse neler olur 91 42 Yanıtla
  • Ali Haspolat: mansur yavaşın 10 farkla seçimi alacağı açık net ortadayken hiç oldumu bu haber. 88 37 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Ülkenin yönetim şekli zamlar mülteciler yine de malum partinin adayları bukadar yüksek oy alıyor pess 70 28 Yanıtla
  • Osman Ergul: İstanbul’da Ankara’da İzmir’de muhalefette kalır 48 17 Yanıtla
  • İRFAN SEFA: Ak Parti oyları işçilerden alır fakat memurlara I,5 12.000 tl zam yapar yinede memurun oyunu alamaz seçimi kaybetmesi normal 28 26 Yanıtla
  • unal kayaer: O zaman kesin Turgut Altınok başkan kazanıyor . İsteyen araştırsın alf arastirma cumhurbaşkanlığıni Kemal Kılıçdaroğlu 51.5 ile ilk turda kazanıyor , yine bir sene önce başka bir araştırmada akp 28 oy alacak diyen , hiç bir arastirmasi ( tabi arastirdiysa) tutmayan bir fondas anket sirketi. Mansur Yavaş başka bizim bölgede olmak üzere Ankara'ya hiç bir yapmadı, bolca reklama para harcadı, Ankara'da bir çok araziyi satti 16 17 Yanıtla
  • Ali Arslan: Gereksiz gibi bir seçim,Ankara'da Yavaş'ın kazanacağı kesin. 13 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Tamam kazandınız tebrikler 16 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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