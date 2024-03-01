Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç

unal kayaer:

O zaman kesin Turgut Altınok başkan kazanıyor . İsteyen araştırsın alf arastirma cumhurbaşkanlığıni Kemal Kılıçdaroğlu 51.5 ile ilk turda kazanıyor , yine bir sene önce başka bir araştırmada akp 28 oy alacak diyen , hiç bir arastirmasi ( tabi arastirdiysa) tutmayan bir fondas anket sirketi. Mansur Yavaş başka bizim bölgede olmak üzere Ankara'ya hiç bir yapmadı, bolca reklama para harcadı, Ankara'da bir çok araziyi satti