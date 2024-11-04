Yavaş'tan Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
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Politika

Yavaş'tan Kayyum Atamalarına Tepki

Yavaş\'tan Kayyum Atamalarına Tepki

Mansur Yavaş, görevden alınan başkanların yerine meclis üyelerinin seçilmesi çağrısında bulundu.

04.11.2024 11:28
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır" dedi.

'BIRAKIN, HALK HİZMETLERLE DEĞERLENDİRSİN'

Bu şekilde milletin iradesinin yok sayıldığını ve bunun seçmenin sandıktan uzaklaşmasına neden olacağını kaydeden Yavaş, "Bırakın, belediye başkanlarını halk yaptıkları ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı; hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Ankara, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş'tan Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

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