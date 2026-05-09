Yavaş'tan Parti Değişikliğine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavaş'tan Parti Değişikliğine Tepki

09.05.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mansur Yavaş, belediye başkanlarının parti değiştirmesini uygun görmediğini belirtti.

'UYGUN BULMUYORUM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine "Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi, istediği belediye başkanını seçerdi. Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur" ifadelerini kullandı.

'ONUR DUYDUM'

Yeniden Rıfat Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın, 'Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz' açıklamasına ilişkin Yavaş, "Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim; önceliğimiz Ankara. Muhtarımız burada, belediye başkanımız burada. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz. Ama böyle bir şey vukuu bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş'tan Parti Değişikliğine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi

20:42
902’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
20:38
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray’a büyük şok
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray'a büyük şok
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 21:12:13. #7.13#
SON DAKİKA: Yavaş'tan Parti Değişikliğine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.