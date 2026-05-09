Yavaş'tan Parti Değiştirme Açıklaması
Yavaş'tan Parti Değiştirme Açıklaması

Yavaş'tan Parti Değiştirme Açıklaması
09.05.2026 20:09
Mansur Yavaş, belediye başkanlarının parti değiştirmesini uygun bulmadığını belirtti.

'UYGUN BULMUYORUM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soru üzerine "Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi, istediği belediye başkanını seçerdi. Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur" ifadelerini kullandı.

'ONUR DUYDUM'

Yeniden Rıfat Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın, 'Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz' açıklamasına ilişkin Yavaş, "Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim; önceliğimiz Ankara. Muhtarımız burada, belediye başkanımız burada. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz. Ama böyle bir şey vukuu bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
