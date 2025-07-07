Yavuz Değirmenci: "Seçimi kazanmak Türkiye'de suç haline getirildi." - Son Dakika
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Politika

Yavuz Değirmenci: "Seçimi kazanmak Türkiye'de suç haline getirildi."

Yavuz Değirmenci: "Seçimi kazanmak Türkiye\'de suç haline getirildi."
07.07.2025 17:56
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Siyasetçi Yavuz Değirmenci, Haberler.com'da katıldığı programda CHP'li belediyelere yönelik operasyonları "yargı eliyle halk iradesine darbe" olarak nitelendirdi. Değirmenci, seçilmiş başkanların gözaltına alınmasını hukuk dışı ve ekonomik zararları ağır bir siyasi sindirme süreci olarak değerlendirdi.

Siyasetçi Yavuz Değirmenci, Haberler.com ekranlarında Dilşad Özcan'ın sorularını yanıtladı. Programda CHP'li belediyelere yönelik son operasyonları sert sözlerle eleştirdi. Değirmenci, yaşananları yargı gücünün siyasi hesaplaşma aracı hâline geldiğini vurguladı.

"Bu yaşananlar yeni değil, sadece eski usul parti kapatmalarının güncellenmiş bir versiyonu" diyen Değirmenci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimle elde ettiği başarıların sistematik biçimde yargı yoluyla törpülenmeye çalışıldığını öne sürdü. Esenyurt'taki operasyonları ve Prof. Dr. Ahmet Özel'in gözaltına alınmasını örnek gösteren Değirmenci, "Barış sürecinde görev almış bir akademisyeni bugün terörle ilişkilendiriyorsanız, niyetiniz hukuk değil siyasettir" dedi.

"CHP'Lİ BAŞKANLAR DEĞİL, HALKIN İRADESİ HEDEFTE"

CHP'li belediye başkanlarının tek tek gözaltına alınmasının halkın sandıkta verdiği mesajı geçersiz kılma girişimi olduğunu söyleyen Yavuz Değirmenci, bu süreci "irade gasbı" olarak tanımladı. "Yüzde elliyle seçilen bir başkanı sabahın köründe gözaltına alırsanız, sadece ona değil o oyu veren yüzbinlere de mesaj vermiş olursunuz" diye konuştu.

İktidarın kendi içinden çıkmış iş insanlarının ifadeleriyle CHP'li belediyeleri hedef aldığını, buna karşın aynı isimlerin AK Partili belediyelerle yaptığı işlerin sorgulanmadığını vurgulayan Değirmenci, "Bu ülkede artık yandaşlar için başka, muhalefet için başka bir hukuk uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"BU YÖNETİM TARZI ÜLKEYİ EKONOMİK UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR"

Değirmenci, sürecin sadece siyasal değil ekonomik boyutlarına da dikkat çekerek, Saraçhane'deki direnişin ardından Merkez Bankası rezervlerinden 60 milyar doların buharlaştığını ifade etti. "Ülke yoksullukla boğuşurken tek adam düzenini sürdürmek için milyarlarca doları feda ediyorsunuz" diyen Değirmenci, ekonomik istikrarsızlıkla hukuksuzluğun el ele gittiğini savundu.

Özgür Özel'e yönelik soruşturmaların da iktidarın muhalefeti yargı yoluyla hizaya getirme çabasının devamı olduğunu belirten Değirmenci, "Kimse halkın sesini kıramaz, bastıramaz. Tepki gösterecek alan bırakmazsanız, gerilimin sorumlusu siz olursunuz" dedi. Türkiye'nin acilen normalleşmeye, demokratik kurumların ve hukukun yeniden inşasına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Değirmenci, "Bu gidiş sürdürülebilir değil. Hep birlikte bunun bedelini ödüyoruz" ifadeleriyle programı sonlandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz Değirmenci: 'Seçimi kazanmak Türkiye'de suç haline getirildi.' - Son Dakika

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