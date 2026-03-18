Yayman: Diplomasi ile Barışa Tanınmalı
Yayman: Diplomasi ile Barışa Tanınmalı
18.03.2026 19:03
Hüseyin Yayman, basın toplantısında İsrail'in saldırılarına karşı diplomasi çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda Yayman, basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya parti teşkilat üyeleri ile basın mensupları katıldı.

"Biz Türkiye olarak tarihin her daim doğru tarafında bulunuyoruz" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Uluslararası kuralların hiçe sayıldığı, uluslararası düzenin yok sayıldığı ve maalesef ama maalesef haksız ve hukuksuz bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırıları onaylamamız mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, söylemeye devam ediyor. Biz barıştan yanayız. Biz diplomasi masasından yanayız. Biz müzakereden yanayız. Her zaman söylediğimiz gibi müzakereyle çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Masada olan konular bellidir: uranyum zenginleştirme, füze sistemlerinin yok edilmesi, güvenlik sorunları ve Amerika ile İran arasında yapılan görüşmeler ve İsrail'in bölgedeki tavrı. Bütün bunların savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız hep savunmaya devam ediyor. Biz Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da tarihin doğru tarafındaydık. Esad rejiminin Suriye'de yaptığı iç savaşta da biz tarihin doğru tarafındaydık. Libya'da Kaddafi devrilirken emperyalistler Libya'nın petrollerini almak isterken tarihin doğru tarafındaydık. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıları karşısında da tarihin doğru tarafındayız. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarını asla onaylamıyoruz. İran'ın da komşu ülkelere yaptığı, Türkiye dahil, saldırıları asla tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru değildir" diye konuştu.

"İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı unutturmak için savaşı bölgeye yaymak istiyor"

"İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı bir an önce durdurması lazım" diyen Yayman, "Türkiye'nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalı ve muhakkak barışa bir fırsat tanınmalıdır. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı unutturmak için savaşı bölgeye yayma stratejisini görüyoruz. İsrail maalesef Gazze'de öldürdüğü çocukları, kadınları, yoksul insanları, masum insanları unutturmak için savaşı tüm bölgeye yaymak istiyor. Bir anlamda üçüncü dünya savaşını çıkarmak istiyor. Dolayısıyla burada hepimizin, dünyanın ihtiyacı olan konu diplomasinin bir an önce gündeme gelmesidir. Bu İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın bir an önce durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye olarak 86 milyon olarak biriz"

Yayman, "Terörsüz Türkiye ile ilgili sürecin hızlanmasını şartlar zorunlu hale getiriyor. İnşallah bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtiyaç duyulan yasaların çıkarılması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması önemlidir. Bayram, birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandır. Biz Türkiye olarak 86 milyon olarak biriz, beraberiz. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kaderdaşız, tarihdaşız, duygudaşız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nifakın girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Diplomasi, Osmaniye, Politika

