Yazıcıoğlu 17. Yılında Anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cesareti, vakur duruşu ve inandığı değerlerden asla ödün vermeyen karakteriyle Türkiye siyasetine unutulmaz izler bırakan kıymetli kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.
