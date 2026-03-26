Selçuklu\'ya ikinci mahalle külliyesi

26.03.2026 16:04  Güncelleme: 16:05
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak mahalle külliyesi inşaatı hızla devam ediyor. Cami, çocuk mektebi, sağlık merkezi ve millet kıraathanesini bir arada bulunduracak olan kompleks, mahalle sakinlerine eğitim, sağlık ve sosyal hizmet sunmayı amaçlıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak olan mahalle külliyesinin yapımı devam ediyor. Cami, çocuk mektebi, sağlık merkezi ve millet kıraathanesini tek çatıda buluşturacak kompleks mahallenin yeni yaşam merkezi olacak.

Selçuklu Belediyesi, Türkiye'ye örnek teşkil eden "Mahalle Külliyesi" anlayışını yeni bir yatırımla güçlendirmeye devam ediyor. Hacıkaymak Mahallesi'nde hayata geçirilen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan modelin bir yenisi de Yazır Mahallesi'nde yükseliyor. Yapımı sürdürülen mahalle külliyesi; eğitim, sağlık ve sosyal alanlarıyla bölge sakinlerine kapsamlı hizmet sunmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında, içerisinde yer alacak çocuk mektebi ile miniklere ilk eğitim deneyimlerini yaşatacak olan külliye, aile sağlığı merkezi ile de her yaştan vatandaşa sağlık hizmeti sunulacak. Projede millet kıraathanesi ise mahalle sakinlerinin bir araya gelip sosyal bağlarını güçlendireceği önemli bir yaşam alanı olarak yer alacak.

Başkan Pekyatırmacı: "Külliye inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor"

Selçuklu Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Yazır Mahallesi'ne eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı bir araya getirecek yeni külliye projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hacıkaymak Mahallemizde hayata geçirdiğimiz ve hemşehrilerimizden yoğun ilgi gören bu uygulamanın bir yenisini Yazır Mahallemize kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezinde caminin bulunduğu bu yapıda, çocuk mektebimiz, millet kıraathanemiz ve aile sağlığı merkezi gibi donatılar da yer alacak. Külliye inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında cami ve çocuk mektebinin yapımı hayırseverimiz tarafından yürütülmekte. Selçuklu Belediyesi olarak, biz de millet kıraathanesini yapıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına öncelik verdiğimiz bu projeyle onlara güvenli bir oyun ve öğrenme ortamı sunarken, her yaştan hemşehrimizi de ortak bir yaşam alanında buluşturuyoruz. Böylece burası, herkesin rahatça vakit geçirebileceği ve sosyal hayatın canlı tutulduğu bir yaşam merkezi haline gelecek. Yapım aşamalarında da paydaşlarımızla süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Selçuklu'muza değer katacak yeni yatırımları bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:45
Demet’in “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı
Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
