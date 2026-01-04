Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti
04.01.2026 12:45  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, partisinin kararına uymayarak başkanlık seçiminde aday olduktan sonra kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa etti. Yıldırım bağımsız meclis üyesi olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından belediye meclisinde yapılan başkanlık seçiminde partisinin kararına uymayarak aday olan ve seçimi kaybeden CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı sırasında 'Siyaset zenginleşme aracı olmamalı' diyerek 2025 yılının nisan ayında başkan yardımcılığından istifa ederek CHP'den meclis üyeliğine devam eden Yenal Yıldırım, bu sefer de partisinden istifa ederek meclis üyeliğine bağımsız üye olarak devam edeceği öğrenildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından belediye meclisinde yapılan başkanlık seçiminde partisinin kararına uymayarak 'Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim. Ben Yenal Yıldırım'ım ve adayım" diyerek aday olan CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım sadece 7 oy alarak başkanlık seçimini CHP'nin adayı Hakan Şimşek'e karşı kaybetmişti. Başkanlık seçiminde sergilediği tavır sonrası CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Yıldırım'ın bağımsız üye olarak meclis üyeliğine devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Politika, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 02:18:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.