Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti partisinden istifa etti

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı sırasında 'Siyaset zenginleşme aracı olmamalı' diyerek 2025 yılının nisan ayında başkan yardımcılığından istifa ederek CHP'den meclis üyeliğine devam eden Yenal Yıldırım, bu sefer de partisinden istifa ederek meclis üyeliğine bağımsız üye olarak devam edeceği öğrenildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından belediye meclisinde yapılan başkanlık seçiminde partisinin kararına uymayarak 'Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim. Ben Yenal Yıldırım'ım ve adayım" diyerek aday olan CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım sadece 7 oy alarak başkanlık seçimini CHP'nin adayı Hakan Şimşek'e karşı kaybetmişti. Başkanlık seçiminde sergilediği tavır sonrası CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Yıldırım'ın bağımsız üye olarak meclis üyeliğine devam edeceği öğrenildi. - MANİSA