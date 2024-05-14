Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi\'ni eleştirdi

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "9. Yargı Paketi" taslağını eleştirerek, kanun teklifinin Meclis'e sunulmadan geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda tartışılan 9. Yargı Paketi'ni değerlendirdi.

Düzenlemeye tüm muhalefet ve iktidar milletvekillerinin karşı çıkması gerektiğini öne süren Yeneroğlu, "İktidar, kanun teklifini Meclis'e dahi gelemeden geri çekmeli, Meclis'e getirmemeli." ifadesini kullandı.

Düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu'na eklenmesi beklenen "etki ajanlığı" ifadesini eleştiren Yeneroğlu, "Mesele casusluk meselesi mi? Mesele casusluk meselesi değil. Mesele milletin tamamını casus olarak gören bir anlayışın meselesi." dedi.

Muhalefetin düzenlemeyi eleştirmediğini kaydeden Yeneroğlu, "(Yumuşama) derken iyice ayarı kaçırdık mı diye düşünüyorum. 'Yumuşamaya gideceğiz' dedi diye muhalefet ülkede olup bitenleri görmemezlikten gelebilir mi? Demokratik hukuk devleti hedefi içinde hareket etmemizin önünde engel teşkil eden yaklaşım biçimleri. Yumuşama, hukuk devletine dönmekle olur. Lafla yumuşama olmaz." diye konuştu.

Benzer bir kanunun başka bir Avrupa ülkesinde çıkması halinde birçok Türk kurumunun o ülkelerde faaliyetinin sona erdirilebileceğini savunan Yeneroğlu, "Ceza kanunu yapım tekniğinden tamamen uzak ifadelerle, tamamen ucu açık, muğlak ifadelerle herkesi kapsama alacak kadar, belirsiz ve sınırsız bir suç ihdas ediliyor." görüşünü paylaştı.

Yeneroğlu, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin "Açıklanan paket bu haliyle çok yetersiz; sorunlarımızın çözümü olmayacağı çok açık." değerlendirmesinde bulundu.