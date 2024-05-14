Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi

Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi\'ni eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi taslağını eleştirerek, kanun teklifinin Meclis'e sunulmadan geri çekilmesi gerektiğini belirtti. Yeneroğlu, düzenlemeye tüm muhalefet ve iktidar milletvekillerinin karşı çıkması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu'na eklenmesi beklenen 'etki ajanlığı' ifadesini eleştirdi ve benzer bir kanunun başka bir Avrupa ülkesinde çıkması halinde Türk kurumlarının faaliyetlerinin sona erdirilebileceğini savundu. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni ise yetersiz buldu.

14.05.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "9. Yargı Paketi" taslağını eleştirerek, kanun teklifinin Meclis'e sunulmadan geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda tartışılan 9. Yargı Paketi'ni değerlendirdi.

Düzenlemeye tüm muhalefet ve iktidar milletvekillerinin karşı çıkması gerektiğini öne süren Yeneroğlu, "İktidar, kanun teklifini Meclis'e dahi gelemeden geri çekmeli, Meclis'e getirmemeli." ifadesini kullandı.

Düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu'na eklenmesi beklenen "etki ajanlığı" ifadesini eleştiren Yeneroğlu, "Mesele casusluk meselesi mi? Mesele casusluk meselesi değil. Mesele milletin tamamını casus olarak gören bir anlayışın meselesi." dedi.

Muhalefetin düzenlemeyi eleştirmediğini kaydeden Yeneroğlu, "(Yumuşama) derken iyice ayarı kaçırdık mı diye düşünüyorum. 'Yumuşamaya gideceğiz' dedi diye muhalefet ülkede olup bitenleri görmemezlikten gelebilir mi? Demokratik hukuk devleti hedefi içinde hareket etmemizin önünde engel teşkil eden yaklaşım biçimleri. Yumuşama, hukuk devletine dönmekle olur. Lafla yumuşama olmaz." diye konuştu.

Benzer bir kanunun başka bir Avrupa ülkesinde çıkması halinde birçok Türk kurumunun o ülkelerde faaliyetinin sona erdirilebileceğini savunan Yeneroğlu, "Ceza kanunu yapım tekniğinden tamamen uzak ifadelerle, tamamen ucu açık, muğlak ifadelerle herkesi kapsama alacak kadar, belirsiz ve sınırsız bir suç ihdas ediliyor." görüşünü paylaştı.

Yeneroğlu, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin "Açıklanan paket bu haliyle çok yetersiz; sorunlarımızın çözümü olmayacağı çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milletvekili, Deva Partisi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:23:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement