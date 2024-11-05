Yeneroğlu: Casusluk Düzenlemesi Anayasa'ya Aykırı

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine yönelik, "Gerçekten devletin güvenliğini tehdit konusunda TCK'de bir boşluk var ise iktidar muhalefet ile uzlaşı içinde bir teklifi Meclise sunmalıdır." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "casusluk düzenlemesi"ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Bu düzenlemenin içeriğinin muğlak ve suistimale açık olduğunu savunan Yeneroğlu, "Kanunun öngörülebilirliği yok ama biz bu kanun sebebiyle şimdiden temel haklara yönelik çok ağır ihlalleri öngörebiliriz. Kanun çok belirsiz olmakla birlikte nasıl kullanılacağı gayet belirli. Benzer yasalar Rusya'da ve Gürcistan'da da var ve çok ağır insan hakları ihlallerine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple açıkça Anayasa'ya aykırı olan ve ancak baskıcı otoriter rejimlerin başvurduğu bu kanun teklifi geri çekilmeli, bir daha gündeme dahi getirilmemelidir. Gerçekten devletin güvenliğini tehdit konusunda TCK'de bir boşluk var ise iktidar muhalefet ile uzlaşı içinde bir teklifi Meclise sunmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Yeneroğlu, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere de değinerek, "Geçmişten sürdürülen ve aslında hukukla izah edilmesi çok zor bu usulle iktidar, aynı zamanda halkın iradesini de yok saymaktadır. Sorulması gereken çok soru var ama en başta madem bu kişiler terörle ilişkiliydi, neden yerel seçimin üzerine 7 ay beklendi?" ifadelerini kullandı.