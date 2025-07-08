Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler için Komisyon Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler için Komisyon Teklifi

Yeneroğlu\'ndan Yurt Dışındaki Türkler için Komisyon Teklifi
08.07.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını çözmek için komisyon kurulmasını önerdi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarının çözümüne ilişkin etkili ve şeffaf politikalar geliştirilmesi amacıyla "Göç ve Diaspora Komisyonu" kurulması için kanun teklifi verdiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının, 2023 seçim beyannamesinde yer alan "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının TBMM'deki temsilini güçlendirmek" vaadine dair bir şey yapmadığını savundu.

TBMM'de 2019'da kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonunun varlığının ve yokluğunun arasında bir fark olmadığını öne süren Yeneroğlu, komisyonun seçim toplantıları dışında yılda ortalama sadece 1 kez toplandığını ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir söz, borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasıdır. Mevcut düzenleme gereği, borçlanma yoluyla emekli olan bir vatandaşımız yurt dışında tam zamanlı çalıştığında emekli aylığı kesilmekte, bu da açık bir ayrımcılık oluşturmaktadır. Bir diğer vaat, 'İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdüreceğiz' şeklindeydi. Avrupa'da İslam karşıtlığı ve aşırı sağın yükselişi endişe verici boyutlara ulaşmışken, Türkiye bu konuda etkisiz ve inandırıcılıktan uzak bir pozisyonda durmaktadır. Hükümetin artırma sözü verdiği gezici konsolosluk hizmetleri, tam aksine ciddi şekilde azaltıldı. Yurt dışında askerlik yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerinin Türkiye'de tanınmasına ilişkin vaat kağıt üzerinde kalmıştır. Ayrıca, yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin kamu kurumlarında istihdamı, yerinden öğretmen ve din görevlisi alımı gibi konularda elle tutulur bir ilerleme kaydedilmemiştir."

Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına çözüm bulunması amacıyla TBMM'de "Göç ve Diaspora Komisyonu" kurulması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları, Milletvekili, Göçmenler, Politika, İstanbul, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler için Komisyon Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Balıkesir’de orman yangını çıktı Balıkesir'de orman yangını çıktı
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
20:12
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
20:05
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
20:01
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
19:57
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 15:19:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler için Komisyon Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.