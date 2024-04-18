Ağrı Patnos'ta 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Partili Abdulhalik Taşkın göreve başladı.
DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.
Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.
Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi. Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor.
Son Dakika › Politika › Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor - Son Dakika
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul polisinin ortak operasyonuyla DHKP-C terör örgütü sorumlularından olduğu ileri sürülen Fehmi Oral Meşe, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta yakalanarak gözaltına alındı. Meşe'nin hakkında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Aliağa'ya söküm işlemleri için getirilen İtalyan donanmasına ait üç deniz altı ve dört askeri gemiyi soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Fehmi Oral Meşe, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Meşe'nin yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak için hazırlık yaptığı tespit edildi ve uçakta gözaltına alındı. Kardeşi de örgüt mensubu olan Meşe'nin, çeşitli suçlardan toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Anadolu Ajansı'nın (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin galasına katılan büyükelçiler, AA'yı tebrik ederek, Gazze'deki insani krize dikkati çekti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mahalle veya köy muhtarlığı seçimlerini kazanan muhtarlar mazbatalarını aldı. Şuhut'un Bademli köyünde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Arife Başyiğit tarihi bir başarıya imza attı ve köyün ilk kadın muhtarı oldu. Başyiğit, mazbatasını alır almaz köyünün yol ve güvenlik kamerası sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı.
Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonları ile hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olmadığına karar verdi. Bu karar, yüzbinlerce kamu işçisini etkileyecek.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesi'nde esnaflarla çay sohbetinde bir araya geldi. Başkan Çiftçi, esnaflarla sohbet edip, talep ve sorunları not alarak çözüm için adımlar atacaklarını belirtti.
İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini iddia ederek, von der Leyen'in tutuklanması gerektiğini savundu. Cronin, von der Leyen'e yönelik girişiminin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve von der Leyen'in tepki vermediğini belirtti. Cronin, von der Leyen'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'deki Filistinlileri 'hayvan' olarak tanımladığı açıklamaları sırasında İsrail liderleriyle görüştüğünü ve bu durumu soykırıma ortaklık olarak değerlendirdiğini ifade etti. Cronin, von der Leyen'in eylemiyle İsrail'e zaman kazandırdığını ve gerçek bir uluslararası baskıya maruz kalmadan katliam yapmasına izin verdiğini söyledi.
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