TBMM 28. dönem milletvekilleri 14 Mayıs'taki seçimle belirlenirken 27. dönem milletvekillerinin de görevi sona erdi. Milletvekili görevi sona eren isimlerden birisi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.
Destici, TBMM'nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdi. Buna göre Destici, Maşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek istedi.
Destici, dilekçesinde, "Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını hazineye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi - Son Dakika