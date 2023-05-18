Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi - Son Dakika
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Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi

18.05.2023 18:13

Yeni dönemde Meclis'e giremeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 aylık peşin ödenen milletvekilliği maaşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek için dilekçe verdi.

TBMM 28. dönem milletvekilleri 14 Mayıs'taki seçimle belirlenirken 27. dönem milletvekillerinin de görevi sona erdi. Milletvekili görevi sona eren isimlerden birisi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

PEŞİN ÖDENEN 3 AYLIK MAAŞININ BİR KISMINI İADE ETMEK İSTEDİ

Destici, TBMM'nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdi. Buna göre Destici, Maşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek istedi.

Destici, dilekçesinde, "Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını hazineye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum" dedi.

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Son Dakika Politika Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi - Son Dakika
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