Yeni Parti 60 ilde örgütleniyor

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız." dedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Utku Çakırözer, Aylin Yaman, Gizem Özcan ve Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, parlamento muhabirleriyle Meclis'te bir araya geldi.

Gazetecilerin mesleklerini özveriyle icra ettiğini, amaçlarının gazetecilerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Çakırözer, "Umarım sorumluluğunu üstlendiğimiz bu alanda sizlerin daha rahat çalışmanıza katkı sunabiliriz, tek amacımız bu." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, partinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bir soru üzerine Emre, parti genel merkezlerinin hizmete aşamalı şekilde geçeceğini, yaklaşık bir aylık süre içinde de tamamen faaliyette olacağını bildirdi. Emre, bazı belediyelere yönelik operasyonlara dair soru üzerine, yargılama süreçlerinin siyasi amaçlarla işletildiğini savundu.

Aylin Yaman ise empatiyi önceleyen, her aşamada bilgilendirmenin önemine inanan paylaşımcı bir süreç yürüteceklerini dile getirdi. Gizem Özcan da partilerinin bir "halk hareketi" olarak ortaya çıktığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise kuruluşlarının resmen gerçekleştiğini belirterek, sırada il ve ilçe örgütlenmesinin bulunduğunu aktardı.

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığını anlatan Aytekin, "Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız. Aslında 81 ilde kurmaya hazırız. 81 ilin, 973 kuruluşunu bir haftada bitirebiliriz." bilgisini paylaştı.

Aytekin, "60 ilde örgütlenmelerinin, Yeni Parti kurulmadan önce Özgür Özel'i destekleyen 74 il başkanından 14'ü ile yola devam etmeyecekleri anlamına mı geldiğinin" sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle bir karar yok. Biz sadece bir il başkanı, bir kişi arayışında değiliz, bir kadro oluşturuyoruz. O arkadaşlarımızla da devam edeceğiz ama onların oluşturacağı kadroya destek oluyoruz, o kadrodaki yenileri görünür kılmaya çalışıyoruz. Oralarda da talepler var, biraz ince eleyip sık dokumak durumunda ve zorundayız. Kimse kırılmadan, 'yeni'nin ne olduğunu da görünür kılarak bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi budur, yoksa kimseyi arkada bırakmış değiliz."

Kongre takvimlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Aytekin, genel seçime girmeyi hak etmek için hızlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Aytekin, "Örgütlenmemiz önümüzdeki hafta bittikten sonra takip eden hafta olabilir. Bir kongre takvimi hazırlamayı düşünüyoruz, henüz karara dönmüş değil ama örgütlenme bitsin, hemen kongre takvimini ilan edeceğiz. Hızla mahalle, ilçe, il kongrelerini yapıp kurultayımızı da olabildiğince kısa süre içerisinde yapıp o şartı yerine getirip tamamlamak istiyoruz. Ekim ayında bitirmiş olabiliriz diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.