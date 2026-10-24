Yeni Parti'den Emre, Malatya'da alım gücünün beşte birin altına düştüğünü öne sürdü - Son Dakika
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Yeni Parti'den Emre, Malatya'da alım gücünün beşte birin altına düştüğünü öne sürdü

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Yeni Parti\'den Emre, Malatya\'da alım gücünün beşte birin altına düştüğünü öne sürdü
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Malatya İl Başkanlığı kongresinde emekli ve asgari ücretlilerin alım gücünün 25 yıl öncesine göre beşte birin altına düştüğünü öne sürdü. Emre, partinin iyi yolda olduğunu savunurken Veli Ağbaba partinin her görüşe açık olduğunu söyledi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni Partinin iyi bir yolda olduğunu, Türkiye'nin köklü sorunlarına çözüm bulacaklarını belirten Emre, seçmenlerin kendilerine oy verme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emre, emekli ve asgari ücretlilerin alım gücünün 25 yıl öncesine kıyasla beşte bir seviyesinin altına düştüğünü öne sürdü.

İktidara yakın olduklarını savunan Emre, partililere azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da partisinin her görüşten insana açık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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